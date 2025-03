USA erhöhen Zölle 🗽 Wie reagieren USDCAD, USDCNH und USDMXN?

Seit heute haben die Vereinigten Staaten Zölle in Höhe von 25 % auf Mexiko und Kanada verhängt, zusammen mit zusätzlichen 10 % an Sanktionen auf China, wo die Zölle bereits bei 20 % liegen. Die Währungspaare, die mit allen drei Volkswirtschaften verbunden sind – USD/MXN, USD/CAD und USD/CNH – scheinen jedoch nicht besonders schwach zu sein, was auf dieses erhebliche Risiko zurückzuführen ist, insbesondere für Mexiko und Kanada, deren Volkswirtschaften stark vom US-Markt abhängig sind. Der allgemeine wirtschaftliche Konsens deutet darauf hin, dass sowohl Mexiko als auch Kanada in eine Rezession geraten könnten, wenn die neue US-Regierung diese Zollpolitik über einen längeren Zeitraum beibehält. Der Markt scheint jedoch immer noch nicht glauben zu wollen , dass diese Zölle langfristig bestehen bleiben werden, und geht davon aus, dass letztendlich ein Handelsabkommen erzielt wird . Wenn sich die Aussichten weniger optimistisch gestalten, könnten weitere Gewinne bei USD/CAD und USD/MXN folgen.

China reagierte auf die US-Zölle mit der Ankündigung von 10–15 % höheren Einfuhrabgaben auf eine Vielzahl amerikanischer Agrar- und Lebensmittelprodukte und verhängte gleichzeitig Export- und Investitionsbeschränkungen für 25 US-Firmen . Der Markt hat diese Reaktion jedoch nicht als aggressive Eskalation interpretiert.

Kanada hat sich inzwischen bereit erklärt, in einer ersten Tranche Zölle in Höhe von 25 % auf US-Waren im Wert von etwa 30 Milliarden CAD zu erheben. Darüber hinaus hat Kanada seine Bereitschaft signalisiert, diese Zölle auf Importe im Wert von insgesamt 155 Milliarden CAD auszuweiten, und gleichzeitig einen Stopp der Nicklexporte in die Vereinigten Staaten angekündigt. USDCNH Der chinesische Yuan wird heute gegenüber dem Dollar stärker. Obwohl China die Zollpolitik der USA kritisiert hat, hat es nicht in vollem Umfang darauf reagiert. Infolgedessen könnten die endgültigen wirtschaftlichen Auswirkungen geringer ausfallen als erwartet, und vorerst scheint die Wahrscheinlichkeit weiterer Zollerhöhungen durch die USA begrenzt. USDCAD Der kanadische Dollar gibt heute einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab, aber die Bewegung bleibt moderat, wenn man das Risiko durch die anhaltenden Zölle bedenkt. Obwohl USD/CAD um mehr als 0,4 % gestiegen ist, ist es immer noch schwierig, die Bewegung als breit angelegten Ausverkauf zu bezeichnen. USDMXN Auch der mexikanische Peso hat nach seinen starken Gewinnen im Jahr 2024 Schwierigkeiten, wieder an Stärke zu gewinnen. Er ist derzeit jedoch die schwächste der drei Währungen und verliert gegenüber dem Dollar an Boden. USD/MXN ist heute um fast 0,7 % gestiegen. Auf dem MACD-Indikator zeichnet sich ein potenzielles bullisches Signal ab, da sich die gleitenden Durchschnitte nach oben kreuzen, während das Paar auch über das EMA50-Niveau gestiegen ist. Quellen: xStation5 von XTB

