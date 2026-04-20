USA Rare Earth Aktie steigt nach Mega-Deal in Brasilien

Das Wichtigste in Kürze USA Rare Earth übernimmt Serra Verde für 2,8 Mrd. USD

übernimmt Serra Verde für 2,8 Mrd. USD Aktie steigt zweistellig nach strategischem Deal

Fokus auf Unabhängigkeit von China bei Rohstoffen

USA Rare Earth Aktie profitiert von Milliarden-Übernahme 🚀 Die neuesten Aktien News rücken die USA Rare Earth Aktie klar in den Mittelpunkt. Das Unternehmen hat die Übernahme des brasilianischen Bergbauunternehmens Serra Verde für 2,8 Milliarden US-Dollar angekündigt – ein strategischer Schritt, um die Abhängigkeit westlicher Lieferketten von China deutlich zu reduzieren. Serra Verde betreibt eine der wenigen bedeutenden Lagerstätten außerhalb Asiens mit sogenannten ionischen Tonvorkommen. Diese sind besonders wertvoll, da sie eine hohe Konzentration seltener und teurer Elemente wie Dysprosium und Terbium enthalten – entscheidend für Hochleistungsmagnete, die in Elektroautos, moderner Elektronik und Militärtechnik eingesetzt werden. Die Börse reagierte sofort: Die USA Rare Earth Aktie sprang nach Bekanntgabe der Transaktion um mehr als 10 % nach oben. ► USA Rare Earth Aktie WKN: A412UH | ISIN: US91733P1075 | Ticker: USAR.US 📊 Key Takeaways USA Rare Earth übernimmt Serra Verde für 2,8 Mrd. USD

Aktie steigt zweistellig nach strategischem Deal

Fokus auf Unabhängigkeit von China bei Rohstoffen USA Rare Earth Aktie: Strategischer Vorteil im globalen Wettbewerb 🌍 Die Übernahme fügt sich in den globalen Wettlauf um kritische Rohstoffe ein. Seltene Erden gelten als Schlüsselressource der Zukunft – insbesondere für Elektromobilität und Energiewende. Die Mine in Brasilien liefert vier der wichtigsten Magnetmetalle: Neodym, Praseodym, Dysprosium und Terbium. Besonders relevant ist dabei ein langfristig gesicherter Absatz: Ein 15-jähriger Abnahmevertrag deckt 100 % der Produktion ab und wird durch US-Regierungsstellen sowie privates Kapital unterstützt. Für Investoren ist das ein starkes Signal. Die USA Rare Earth Aktie könnte sich durch diesen Deal langfristig als zentraler Player im westlichen Rohstoffmarkt etablieren. Aktien News: Technische Lage deutet auf mögliche Korrektur ⚠️ Trotz der starken Kursgewinne zeigen technische Indikatoren erste Warnsignale. Der RSI (14 Tage) nähert sich der Marke von 70 Punkten – ein Niveau, bei dem es in der Vergangenheit häufiger zu Kurskorrekturen kam. Im weiteren Verlauf des Handelstages flacht die Rally bereits etwas ab, was auf kurzfristige Gewinnmitnahmen hindeuten könnte. Anleger sollten daher neben den positiven fundamentalen Aussichten auch die kurzfristige Marktdynamik im Blick behalten. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit Die aktuellen Aktien News zeigen deutlich: Die USA Rare Earth Aktie profitiert massiv von der strategisch wichtigen Übernahme in Brasilien. Der Deal stärkt die Position der USA im globalen Wettbewerb um seltene Erden und reduziert die Abhängigkeit von China. Langfristig bietet sich hier erhebliches Wachstumspotenzial. Kurzfristig sollten Anleger jedoch mögliche Rücksetzer aufgrund technischer Überhitzung berücksichtigen. USA Rare Earth Aktie Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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