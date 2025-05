BOJ senkt BIP-Prognosen und sieht erhebliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Trumps Handelspolitik 🔎 Die Bank of Japan hat den Leitzins bei ihrer Sitzung am 1. Mai unverĂ€ndert bei +0,50 % belassen, aber deutlich vorsichtigere Prognosen vorgelegt. Im neuen Quartalsbericht senkte der Vorstand seine Prognose fĂŒr das reale BIP-Wachstum fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2025 auf 0,5 % (von 1,1 %) und fĂŒr 2026 auf 0,7 % (von 1,0 %) und verwies dabei auf die Belastungen durch die kĂŒrzlich angekĂŒndigten US-Zölle und deren Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne und die weltweite Nachfrage. Die Inflation dĂŒrfte mittelfristig weiterhin um das Ziel von 2 % schwanken, aber der zuvor prognostizierte Inflationspfad wurde um etwa ein Jahr nach hinten verschoben: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Kern-VPI (alle Posten ohne frische Lebensmittel) dĂŒrfte im GeschĂ€ftsjahr 2025 bei 2,0–2,5 % liegen, 2026 auf 1,5–2,0 % zurĂŒckgehen und dann 2027 wieder „auf etwa 2 %“ zurĂŒckkehren. Die Bank warnte, dass sowohl die Wachstums- als auch die Preisrisiken bis Ende 2026 „nach unten tendieren“, und betonte, dass der jĂŒngste Anstieg der Import- und Lebensmittelkosten nachlassen werde, da die schwĂ€chere Konjunktur die Kerninflation begrenzen werde. Pressekonferenz von Ueda Wenn Trump die Zölle auf null oder ein niedriges Niveau senkt, könnte eine schnellere Zinserhöhung möglich sein.

„Die Unsicherheit aufgrund der Handelspolitik hat stark zugenommen; die Prognosen könnten sich ‚erheblich Ă€ndern‘, wenn sich die Zollverhandlungen verschieben.“

Die BOJ wird die Zinsen weiter anheben, wenn sich die Wirtschaft und die Preise wie erwartet entwickeln, aber der Prognosehorizont ist „stark datenabhĂ€ngig“ und könnte „stark beeinflusst“ werden durch Zölle.

Eine Verzögerung beim Erreichen des 2 %-Ziels „bedeutet keine Verzögerung der Zinserhöhungen“; der chronische ArbeitskrĂ€ftemangel stĂŒtzt weiterhin einen „positiven Kreislauf“ von Löhnen und Preisen. Gouverneur Kazuo Ueda betonte nach der Entscheidung, dass „die Unsicherheit aufgrund der Handelspolitik deutlich zugenommen hat“ und dass der Zeitpunkt der nĂ€chsten möglichen Zinserhöhung stark von der US-Handelspolitik abhĂ€ngt. Er wies darauf hin, dass die Verzögerung bei der Erreichung des 2 %-Ziels nicht bedeutet, dass Zinserhöhungen vom Tisch sind, und verwies auf den chronischen ArbeitskrĂ€ftemangel, der den Druck auf die Löhne – und letztlich auch auf die Preise – weiter nach oben treiben dĂŒrfte. Ueda kĂŒndigte außerdem eine mittelfristige ÜberprĂŒfung der AnleihekĂ€ufe an. USDJPY Chartanalyse – Daily: Die MĂ€rkte interpretierten die Kombination aus schwĂ€cheren Prognosen und einem weniger hawkischen Ton als zurĂŒckhaltend. Der USDJPY stieg heute um 1,20 % auf 144,50 und nĂ€hert sich damit einer wichtigen Widerstandszone bei 144,00–145,00 JPY pro USD.  Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

