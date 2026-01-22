- VIX Index Prognose: Bei anhaltender Aktienrallye ist ein Rücklauf des VIX Richtung 16 möglich
- Börse Aktuell: Entspannungssignale (Grönland) und Aussetzung zusätzlicher 10%-Zölle für acht EU-Länder stützen Risikostimmung und treiben US-Indizes nach oben.
- Markttechnik/Optionsmarkt: Wichtige S&P-500-Zonen lagen bei 6.875 (Positive Gamma) und 6.847 (Gamma Flip)
Eine Welle des Optimismus an der Wall Street drückt die CBOE VIX Futures deutlich nach unten. In den vergangenen 30 Jahren gab es nur wenige Fälle, in denen der VIX in einer einzigen Sitzung um rund 25% sprang und am Folgetag etwa 15% tiefer schloss. Historisch betrachtet ging dieses Muster häufig einer schwächeren Entwicklung sowohl im S&P 500 als auch im Nasdaq 100 in den darauffolgenden Tagen voraus – besonders im Zeitraum von einer Woche.
Trotz dieser statistischen Warnsignale setzt sich die Rallye an den Aktienmärkten heute fort. Börse Aktuell stehen vor allem geopolitische Entspannungssignale im Fokus: Hoffnungen auf eine Beruhigung der Spannungen rund um Grönland sowie die Entscheidung, einen zusätzlichen 10%-Zollsatz für acht EU-Länder vorerst auszusetzen, haben die Märkte stabilisiert. Zuvor hatten Anleger zunehmend das Risiko eines eskalierenden Handelskonflikts eingepreist.
Aus Sicht der Dealer-Gamma-Positionierung lag der zentrale Positive-Gamma-Bereich bei S&P-500-Optionen gestern bei etwa 6.875 Punkten. Das sogenannte Gamma-Flip-Level – also der Bereich, in dem Market Maker gezwungen sind, dem Trend zu folgen und in steigende Kurse hinein zu kaufen – lag nahe 6.847 Punkten. Diese Zone bleibt kurzfristig entscheidend für die Marktmechanik und kann die Dynamik von Aufwärtsbewegungen verstärken.
VIX Index Prognose: Rücklauf Richtung 16 oder erneuter Anstieg bis 21?
Sollte der Aufwärtstrend bei den US-Indizes anhalten, könnte der VIX erneut in Richtung der 16er-Zone zurückfallen. Das würde für nachlassende Absicherungsnachfrage und eine stabilere Risikostimmung sprechen. Dreht die Stimmung jedoch abrupt, und die US-Aktien geraten wieder stärker unter Druck, ist auch ein erneuter Test der 21er-Marke möglich – insbesondere als obere Begrenzung des aktuellen Preiskanals.
VIX Index im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Volatilität im größeren Bild: Pullbacks als Vorbote neuer Spikes
Auf höheren Zeitebenen zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Scharfe Rücksetzer im VIX wurden in der Vergangenheit häufig von plötzlichen Volatilitätssprüngen gefolgt. Für Anleger bedeutet das: Auch wenn die Märkte aktuell freundlich wirken, bleibt die Volatilität anfällig für schnelle Richtungswechsel.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
