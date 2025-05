Volatilitätsindex steigt um 5 % aufgrund schwächerer Stimmung an der Wall Street 📈

Die Futures auf den CBOE Volatility Index (VIX) steigen heute um fast 5 % und klettern angesichts der schwächeren Stimmung an der Wall Street erneut über die 20-Punkte-Marke. Die Analysten von Morgan Stanley erklärten jedoch in ihrer heutigen Mitteilung, dass ein möglicher Marktrückgang wahrscheinlich als „Kaufgelegenheit“ angesehen werden würde, und prognostizierten eine mögliche Korrektur des S&P 500 um etwa 5 %. Einer der Hauptkatalysatoren für einen solchen Rückgang könnte ein Anstieg der Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen über 4,5 % sein. Die Analysten wiesen darauf hin, dass die Sektoren zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter am stärksten betroffen sein könnten, während Industrieaktien sich besser entwickeln könnten. Sollte es dennoch zu einer Korrektur um 5 % kommen, würde der VIX-Index, der die Nachfrage institutioneller Anleger nach Absicherungsgeschäften widerspiegelt, wahrscheinlich deutlich über das aktuelle Niveau steigen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen VIX im Tageschart Auf dem Tages-Chart signalisiert der RSI-Indikator weiterhin eine Dominanz der Volatilitätsverkäufer. Betrachtet man die gleitenden Durchschnitte, so ist der VIX-Index auf ein Niveau nahe der EMA200 (rote Linie) gestiegen, die üblicherweise den langfristigen Abwärtstrend markiert. Ein Durchbruch über die 21-Punkte-Marke könnte ein Szenario mit weiter steigender Volatilität bestätigen, möglicherweise in Richtung 24–25, was jedoch stärkere Rückgänge bei US-Aktien erfordern würde. Zwei Stunden vor Eröffnung der US-Märkte verliert der US100 -1,4 % und der US500 -1,1 %. Solange die Verluste an der Wall Street moderat bleiben, könnte der VIX-Index noch an Schwung verlieren und wieder in Richtung der jüngsten Tiefststände zurückfallen. Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

