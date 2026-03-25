Börse aktuell: Volkswagen Prognose 2026 - Kooperation mit Rüstungsindustrie im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Börse aktuell: Die Volkswagen-Aktie reagiert positiv

Die Volkswagen-Aktie reagiert positiv Volkswagen Prognose: Der Konzern steht weiterhin unter Druck

Der Konzern steht weiterhin unter Druck Neue Chancen: Eine mögliche Kooperation im Rüstungsbereich (Iron Dome)

Laut einem Bericht der Financial Times befindet sich Volkswagen derzeit in Gesprächen mit Rafael Advanced Defense Systems über eine mögliche Zusammenarbeit im Bereich militärischer Produktion. Im Zentrum steht dabei die Zukunft eines sächsischen Werks, das aktuell von einer Schließung bedroht ist. ► Volkswagen WKN: 766400 | ISIN: DE: DE0007664005 | Ticker: VOW1 Im Rahmen der potenziellen Kooperation könnte das Werk für die Produktion von Komponenten für das israelische Luftabwehrsystem „Iron Dome“ umgerüstet werden. Parallel dazu steht auch das Werk in Osnabrück mit rund 2.300 Beschäftigten unter Druck, da der Konzern zunehmend Schwierigkeiten hat, bestehende Beschäftigungsniveaus zu halten. Volkswagen Prognose: Strukturwandel und Stellenabbau im Fokus Die aktuelle Volkswagen Prognose zeigt, dass der Konzern vor tiefgreifenden strukturellen Veränderungen steht. Bis zum Jahr 2030 wird ein weiterer Abbau von etwa 30.000 bis 50.000 Stellen erwartet. Zum Ende des Jahres 2024 beschäftigte Volkswagen – ohne China – rund 614.000 Mitarbeiter, davon etwa 293.000 in Deutschland. Diese Zahlen unterstreichen den Anpassungsdruck, unter dem der Konzern steht. Die mögliche Kooperation im Rüstungsbereich könnte zumindest teilweise zur Stabilisierung einzelner Standorte beitragen. Bereits in den vergangenen Quartalen hatte Volkswagen erste Schritte in diesem Segment unternommen, unter anderem durch einen größeren Auftrag für Militärfahrzeuge der Bundeswehr. Börse aktuell: Reaktion der Volkswagen-Aktie Die Aktie von Volkswagen (VWOV1.DE) reagiert auf die Nachrichten mit einer leicht positiven Kurslücke. Der Kurs konnte sich über die wichtige Marke von 89–90 Euro je Aktie schieben. Trotz dieser kurzfristig positiven Entwicklung bewegt sich die Aktie weiterhin nahe der unteren Begrenzung ihres langfristigen Aufwärtstrends. Anleger beobachten daher genau, ob die potenzielle Kooperation nachhaltige Impulse für die weitere Kursentwicklung liefern kann. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit zur Volkswagen Prognose Die Volkswagen Prognose bleibt gemischt: Einerseits belasten Stellenabbau und strukturelle Herausforderungen, andererseits eröffnen neue Geschäftsfelder wie die Rüstungsindustrie potenzielle Chancen. Für die Börse aktuell bleibt entscheidend, ob Volkswagen diese strategischen Optionen erfolgreich umsetzen kann und daraus langfristiges Wachstum generiert. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.