Vonovia: Gewinnabführungsvertrags zwischen Vonovia SE und Deutsche Wohnen SE 🔴 Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 04.02.2025

AKTIE IM FOKUS: Vonovia

WKN: A1ML7J | ISIN:  DE000A1ML7J1 | Ticker: VNA

Aktuelle Analyse und Einschätzung sowohl für kurzfristig aktive Trader/Daytrader als auch Einschätzungen und Prognosen für längerfristige Investoren

Short Cut: 

Vonovia kann auf ein hohes Vermögen im Immobilienbestand verweisen, muss aber auch nachhaltig in die Substanz investieren. Bedingt durch die Knappheit der Mietimmobilien beläuft sich der Leerstand auf gut 2 Prozent. 

Fundamentaldaten:

aktueller Preis    29,25 EUR

Marktkapitalisierung   23,99 Mrd. EUR

Umsatz 2023    4,93 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote    37,18 %

KGV 2024*    13,47 %

4 Wochen Performance    - 7,62 %

Bewertung    Leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*   4,06 %

Branche    Immobilien

* Prognose

Parkettgefl√ľster:

Mitte Dezember hat der Vonovia Konzern die Einigung √ľber den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabf√ľhrungsvertrags zwischen der Vonovia SE und der Deutsche Wohnen SE bekannt gegeben. Danach soll eine Abfindung in H√∂he von 0,7947 Aktien der Vonovia je einer Aktie der Deutsche Wohnen angeboten werden. Des Weiteren soll den au√üenstehenden Aktion√§ren der Deutschen Wohnen eine j√§hrliche feste Ausgleichszahlung in H√∂he von 1,22 EUR je einer Aktie der Deutschen Wohnen gezahlt werden.

Vonovia bewirtschaftet in Deutschland 614,977 Wohneinheiten (Stand 3. Quartal 2024). Der Konzern hat in den ersten neun Monaten 2024 insgesamt 2.409 Wohneinheiten neu gebaut. Die Leerstandsquote hat sich auf niedrige 2,1 Prozent belaufen. Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich aktuell auf 82,6 Mrd. EUR. In die Instandhaltung der Objekte wurden in den ersten neun Monaten 2024 ca. 523,8 Mio. EUR investiert, in die Modernisierung etwa 410,2 Mio. EUR. Der Konzern beschäftigt insgesamt 12.000 Mitarbeitende.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Die Aktie ist vom Hoch (30,16 EUR) Mitte Mai 2024 zun√§chst zur√ľckgefallen, konnte sich im Juni aber im Bereich der 26 EUR stabilisieren. Das Papier lief einige Wochen in einer engen Box seitw√§rts weiter. Die Notierungen zogen im weiteren Handelsverlauf dann wieder an. Im Juli stellte sich wieder Kaufdruck ein, der die Aktie zun√§chst zur√ľck in den Bereich der 29,00 / 29,50 EUR brachte. Weiteres Kaufinteresse schob die Aktie zun√§chst moderat, in den in den folgenden Handelstagen dynamisch nach Norden. Vonovia konnte im Zuge dessen ein Hoch (31,54 EUR) formatieren, das aber nachfolgend abverkauft wurde. Die Verluste haben sich in Grenzen gehalten und diese konnten rasch wieder kompensiert werden. Nach einem kleineren R√ľcksetzer hat die Aktie, Anfang Oktober, ein neues Jahreshoch (33,85 EUR) formatiert. Dieses Hoch wurde nachfolgend abverkauft. Es stellten sich zwar moderate Entlastungsbewegungen ein, diese hatten aber keine Substanz. Bis Mitte November dominierte Kaufzur√ľckhaltung das Kursgeschehen. Es gelang Mitte November zwar eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden, aber auch dieser wurde direkt wieder abverkauft. Nachdem das Wertpapier Mitte Januar bis 26,93 EUR zur√ľckgesetzt hatte, konnte sich das Papier zwischenzeitlich wieder etwas erholen und in den Bereich der 29 EUR zur√ľcklaufen.

Im Tageschart ist gut erkennbar, dass die 200-Tage-Linie (aktuell bei 29,38 EUR) bis Ende letzten Jahres ein guter Support gewesen ist. R√ľcksetzer konnten sich jeweils an oder im Dunstkreis dieser Linie erholen. Diese Durchschnittslinie wurde aber im Januar aufgegeben. Das Papier setzte deutlicher zur√ľck, konnte sich aber in den letzten drei Handelswochen wieder etwas erholen. Die Erholung hat zun√§chst die 20-Tage-Linie (aktuell bei 28,30 EUR) behindert, an der es einige Tage lang nicht richtig aufw√§rts ging. In der letzten Handelswoche gelang der Move dann an die 200-Tage-Linie / 50-Tage-Linie (aktuell bei 29,45 EUR). Diese beiden Linien liegen aktuell eng zusammen. Es ist gut erkennbar, dass die Aktie Probleme hat weiterzulaufen. Da die 200-Tage-Linie in den letzten Handelsmonaten ein guter Support gewesen ist, k√∂nnte diese Linie jetzt ein hartes Brett sein. Zum anderen notiert die¬†50-Tage-Linie aktuell knapp √ľber der 200-Tage-Linie. Der Anteilsschein braucht somit Dynamik und Momentum, um √ľber diese beiden Linien zu laufen. Sollte die Bewegung gelingen, so ist es in unseren Augen zwingend, dass es z√ľgig weiter aufw√§rts geht und die Aktie sich rasch von der 50-Tage-Linie /¬†200-Tage-Linie l√∂sen kann. K√∂nnen diese Kursmuster abgebildet werden, so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter aufw√§rts in Richtung der 32,00/32,50 EUR bzw. des Gap close bei 37,91 EUR gehen k√∂nnte.

Gelingt die Bewegung aber nicht, so k√∂nnte das Papier zun√§chst bis an die 20-Tage-Linie zur√ľcksetzen, um erneuten Anlauf zu nehmen. H√§lt die¬†20-Tage-Linie aber im Zuge der Schw√§che nicht als Support, so k√∂nnte die Aktie auch direkt an das Tief von Januar (26,93 EUR) laufen. Geht es per Tagesschluss unter diese Marke und setzt sich die Aktie darunter fest, so k√∂nne es weiter abw√§rts an die 24,20 EUR bzw. an die 23,75 EUR gehen.

Einschätzung Tageschart, Prognose: neutral  / bullisch

Übergeordneter Ausblick Tageschart - Langfristig orientiert Anleger (nächste 12-18 Monate):

Die Aktie muss sich sowohl √ľber die 200-Tage-Linie als auch √ľber die 50-Tage-Linie schieben und festsetzen, wobei dies nur die halbe Miete w√§ren. Erst wenn sich die Aktie √ľberzeugend von der 50-Tage-Linie nach Norden gel√∂st hat, kann die Bewegung als belastbar interpretiert werden. Der Fokus w√§re wieder auf der Unterseite zu suchen, wenn sich das Wertpapier unter der 20-Tage-Linie etabliert hat.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Betrachtung im 4h Chart:

Es stellten sich ab Oktober R√ľcksetzer ein, die zwar teilweise zur√ľckgekauft wurden, aber keine Substanz hatten. Die Aktie hat im Rahmen der Schw√§che zun√§chst die SMA50 (aktuell bei 28,32 EUR) und nachfolgend die SMA20 (aktuell bei 28,78 EUR) aufgegeben. Die SMA200 (aktuell bei 29,58 EUR) konnte zun√§chst etwas Unterst√ľtzung bieten, der Abgabedruck war aber nachfolgend ausgepr√§gt, sodass sich das Wertpapier unter dieser Linie festgesetzt hat. Nachdem sich das Papier stabilisieren konnte, ging es in der zweiten Novemberh√§lfte wieder an die SMA200. Es ist gut erkennbar, dass er Aktie zwar √ľber diese Durchschnittslinie gelaufen ist, es aber nicht geschafft hat, sich auch dar√ľber zu etablieren. Ab Mitte Dezember bis Mitte Januar dominierte wieder Schw√§che das Kursgeschehen. Das Papier rutschte im Zuge dessen wieder unter alle drei Durchschnittslinien. Erst in den letzten drei Handelswochen konnte sich die Aktie wieder erholen. Es ging mit einiger M√ľhe √ľber die SMA50 und nachfolgend auch √ľber die SMA20. Die Bewegung ist in der letzten Handelswoche an der¬†SMA200 ausgelaufen.

Wie im Chart erkennbar, ist das Wertpapier bereits mehrmals an die SMA200, konnte diese zwar √ľberwinden, sich aber nicht √ľberzeugend nach Norden zu l√∂sen. Aktuell notiert der Anteilsschein unter dieser Linie. In unseren Augen ist es zwingend, dass diese Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen und √ľberwunden wird. Erst wenn sich die Aktie verbindlich und √ľberzeugend von der SMA200 gel√∂st hat, kann die Bewegung als belastbar bewertet werden. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.

R√ľcksetzer k√∂nnten sich zun√§chst bis an die SMA20 einstellen. H√§lt dieser Support nicht, so k√∂nnte darunter die SMA50 noch eine Unterst√ľtzung bieten. Wird die¬†SMA50 im Rahmen von Schw√§che angelaufen, so ist wesentlich, dass sich die Aktie im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann. Geht der Kontakt verloren, so k√∂nnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung auf der Unterseite gew√ľrdigt worden sind.

Einschätzung 4h Chart, Prognose: bullisch / neutral 

Übergeordneter Ausblick 4h Chart - Kurzfristig orientiert Anleger (nächste drei Monate):

Die Aktie hat die Chance jetzt wieder an die SMA200 zu laufen. Um diese Durchschnittslinie verbindlich zu √ľberwinden, bedarf es Dynamik und Momentum. Auf der Unterseite k√∂nnten im Rahmen von R√ľcksetzern die SMA20 bzw. die SMA50 eine Unterst√ľtzung bieten.

Wir rechnen auf Basis unserer Analyse mit einer seitwärts / aufwärts gerichteten Entwicklung. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Widerstände

29,38

29,45

29,58

31,51

32,85

33,85

37,91 (GAP)

48,08

Unterst√ľtzungen

28,92

28,78

28,39

28,32

28,30

26,93

25,84

23,70

22,00 (GAP)

20,12

19,16

16,64

Quelle: xStation5 von XTB

 

