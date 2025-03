Fokus im heutigen US-Handel meinerseits auf dem Nasdaq 100 und OKTA. Wall Street Ausblick 04.03.2025 🔴 Aktie von OKTA und Nasdaq 100 im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Okta und Nasdaq 100 Handelsideen 🔴 Okta und Nasdaq 100 Prognose & Ausblick ► Okta ISIN: US6792951054 | WKN: A2DNKR | Ticker: OKTA ► Nasdaq 100 ISIN: US6311011026 | WKN: A0AE1X | Ticker: US100 Zunächst der Nasdaq 100: VIX über 20 Punkte, sprich: Market Plays für mich interessant. Abgabedruck mit der Ankündigung von Importzöllen Trumps gestern in den Abend, Nasdaq 100 mit mehr als -2% auf Tagessicht, aktuell rund 0.8% unter seinen gestrigen Tagestiefs handelnd, ATR(22) = $9.14. Sauberer Break der Trading Range auf der Unterseite, die sich seit Ende Dezember zwischen rund 20.600 und 22.200 Punkten etabliert hat. Auf den unteren Zeitebenen erkennen wir außerdem klar, dass der Grundmodus unterhalb der 5-Taeglinie weiter klar abwärtsgerichtet ist, Vorteil also weiter Short und so sind ebensolche Setups zu bevorzugen. Fokus auf den gestrigen Tiefs um 20.300 Punkte, zur Eröffnung der Wall Street um 15:30 Uhr eventuell ein Pop aber Halten unter 20.500 Punkten mit neuen Tagestiefs, Ziel dann realistisch in Gefilden um die 19.900/20.000 Punkte. Nasdaq 100 Chartanalyse – m30: Dann OKTA: starke Earnings und Guidance, zwischenzeitlich mit einem Gap Up von über 15%, nun sinds noch etwa 12% und wir handeln vorbörslich in Gefilden um den Volumen-gewichteten Durchschnittspreis ausgehend von den Quartalszahlen. Vorbörsliche Hochs um 102, in dieser Region findet sich übergeordnet auch eine signifikante Widerstandsregion, die im Gesamtkontext mit der übergeordneten Risikoaversion schwierig zu überwinden sein dürfte. Ausgehend hiervon würde ich mich in OKTA primär auf Momentum Drives Long in eben diese Gefilde fokussieren, vorausgesetzt wir halten den Earnings AVWAP, würde um 102/103 aggressiv mit meinem Stop werden. Okta Aktie Chartanalyse – Daily:  Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.