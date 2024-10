Ausgehend von unserer morgendlichen Betrachtung für chinesische Aktien überrascht es vermutlich wenig, dass mein Hauptfokus auf eben jenen Titeln liegt, wobei ich besonders interessiert an UP Fintech (Ticker: TIGR) bin, daneben an Futu Holdings (Ticker: FUTU). ► UP Fintech WKN: A2PFTG | ISIN: US91531W1062 | Ticker: TIGR ► FUTU Holdings WKN: A2PCBR | ISIN: US36118L1061 | Ticker: FUTU Wall Street Ausblick 07.10.2024 – UP Fintech und Futu Holdings Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien  Trading |🔴 TIGR und FUTU Handelsideen 🔴 & Ausblick Mit bestehenden, aber auch geplanten Long-Engagements in TIGR wäre ich ausgehend von dem kurzfristig stark überdehnt anmutenden Modus aktuell sehr vorsichtig, kann mir ausgehend vom sich abzeichnenden Gap von derzeit mehr als 14% (Stand: 12:45 Uhr deutscher Zeit) und derzeit fast 4.5 Millionen gehandelter Stücke, wobei in der Aktie im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 4.74 Millionen Stücke umgehen und das bei einer ATR für die vergangenen 22 Handelstage von $0.63, zu einem schärferen Rücksetze rin gefild eum $10, eventuell auch etwas tiefer kommt. Zur Eröffnung könnte es eventuell noch einmal einen finalen „Pop“ in Gefilde um $15 kommen, den vorbörslichen Hochs, dann aber dortiges Überrollen mit Drop und Hold unter VWAP und unter der Eröffnung mit erstem Ziel um die vorbörslichen Tiefs um $13.50. Fallen und Halten wir sogar darunter, aktivierte dies dann realistisch die Region um $11, Zwischenziel um $12. Ein Alternativ-Szenario wäre ein sofortiger Fall und Halten unter die vorbörslichen Tiefs um $13.50, was dann in den Folgestunden zu einem Intraday-Abwärtstrend mit Ziel um $11, eventuell auch etwas tiefer um 2-Day VWAP, der um $10.50 verläuft, führen könnte. TIGR Chartanalyse – Tageschart: Auch interessant könnte FUTU sein, wenn auch von der vorbörslichen Price Action etwas "suboptimal" im Vergleich zu TIGR. Hier zeichnet sich aktuell ein Gap Up zu Freitag von 2.61% ab (Stand: 12:55 Uhr deutscher Zeit), bis dato etwas mehr als 870k Stücke gehandelt, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 2.77 Millionen Stücke um, ATR(22) = $5.83. Die Aussage "suboptimal" bezieht sich auf den sich bereits in der Vorbörse abzeichnenden Gap Close, den ich für einen „Mean Reversion“ Trade nicht sehen wollen würde, eher eine finale Übertreibung auf der Oberseite, die dann scharf abverkauft wird. Dennoch reicht es zur Eröffnung and er Wall Street für einen finalen „Pop“ auf der Oberseite, dortiges Überrollen, ein tieferes Hoch und ein Drop mit Hold unter VWAP, der dann interessant für einen Short wäre, erstes Ziel meiner Einschätzung nach im Bereich um $125. Futu Holdings Chartanalyse – Daily: 2024 KENNT EINEN SIEGER!    AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

