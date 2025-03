Mit Blick auf die heutige US-Handelssitzung liegt mein Fokus auf US-Indizes / Market Plays und somit auf dem S&P 500 und zudem auf Tesla. Wall Street Ausblick 11.03.2025 🔴 S&P 500 und Aktie von Tesla im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien und Index Trading 🔴 S&P 500 und Tesla Handelsideen 🔴 S&P 500 und Tesla Prognose & Ausblick ► S&P 500 ISIN: US78378X1072 | WKN: A0AET0 | Ticker: US500.cash ► Tesla ISIN: US88160R1014 | WKN: A1CX3T | Ticker: TSLA Zunächst blicken wir auf den S&P 500: Wie in der Analyse heute früh geschrieben (Details HIER), nimmt das Marktumfeld zunehmend panische Züge an, meiner Einschätzung nach wachsen die Chancen für einen schärferen Bounce, eventuell in die Zahlen zur US Inflation morgen, eventuell auch erst getriggert durch diese. Zur Eröffnung kann ich mir im S&P 500 initial einen „Flush“ in Gefilde um 5.600 Punkte vorstellen, eventuell auch knapp unterhalb. Kommen hier dann Käufer rein und wir sehen einen dynamischen Break über die vorbörslichen Hochs um 5.650, könnten wir vor einer ausgeprägten Gegenbewegung stehen mit ersten Zielen um 5.680/700 in Gefilde um die übergeordnete Abwärtstrendlinie (eventuell nochmal beschleunigt, wie eingangs geschrieben, von der Inflation). Flushen wir hingegen und brechen nachhaltig nicht höher, dann bleibt Long weiter keine Option und es könnte weiter panisch abwärts gehen. S&P 500 Chartanalyse – m30:  Quelle: xStation5 von XTB  Dann Tesla: gestern mit -15,4% siebtgrößter Tagesverlust aller Zeiten, letztmalig rund 16% Minus an einem Tag gab es am 18.03.2020 (Corona-Panik-Peak). Gestern mit 189 Millionen gehandelter Stücke, höchstes Intraday-Tagesvolumen seit der Trump-Wahl bzw. den Oktober-2024 Earnings, in Verbindung mit den sich auf nun rund 60% akkumulierenden Verlusten ausgehend von den Allzeithochs vor rund drei Monaten in extrem stark überkauftes Territorium eingedrungen. Auch hier wünsche ich mir zur Eröffnung einen finalen "Panik-Puke", gefolgt von einem dynamischen "back through" Open zurück über die vorbörslichen Hochs und den 2-Day VWAP um 233. Ausgehend hiervon könnte es dann zu einem scharfen Bounce kommen, der uns bis 250/255/260 führen könnte (auch hier nicht zwangsläufig heute, sondern in den kommenden Tagen, getragen durch die US Inflation und einen breiten "Market Bounce"). Tesla Aktie Chartanalyse – m30: SO SEHEN SIEGER AUS!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

