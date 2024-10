Fokus im heutigen US-Handel meinerseits auf Tesla, Uber und Celsius. â–ş Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA â–ş Uber WKN: A2PHHG | ISIN: US90353T1007 | Ticker: UBER â–ş Celsius WKN: A0YH6K | ISIN: US15118V2079 | Ticker: CELH Wall Street Ausblick 11.10.2024 – Tesla, Uber und Celsius Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien  Trading |đź”´ TSLA, UBER und CELH Handelsideen 🔴 & Ausblick Zunächst TSLA: gestriges Robotaxi-Event meiner Einschätzung nach ziemlich gelungen, ĂĽberraschend die AnkĂĽndigung des Robovan, zudem bin ich persönlich und wie auch im Artikel heute frĂĽh eingefangen, ziemlich beeindruckt von Optimus. Reaktion dennoch bearish, aktuell zeichnet sich ein Gap von rund -6% ab (Stand: 13:35 Uhr deutscher Zeit), ĂĽbergeordnete Aufwärts-Trendlinie und folglich ein Flush unter die 220 scheint durchaus denkbar, bei anhaltendem Abgabedruck liegt ein potenzielles "Level of Interest" im Bereich der auf die Jahrestiefs geankerte, Volumen-gewichtete Durchschnittspreis um $210. Ausgehend hiervon ergeben sich zwei mögliche Szenarien: Szenario 1 sieht einen Flush unter $220 und anschlieĂźend reinkommende Käufer mit einem "back through Open" und Hold ĂĽber dem Volumen-gewichteten Durchschnittspreis fĂĽr den heutigen Handelstag, wobei fĂĽr eine ausgeprägtere Gegenbewegung die 226/27er Region zurĂĽckzuerobern wäre. Szenario 2 spräche fĂĽr ein bearishes Szenario, wobei wir zur Eröffnung einen Drop und Hold unter 220 mit enger Konsolidierung unter dem Volumen-gewichteten Durchschnittspreis zu fĂĽr den heutigen Handelstag sehen bekämen, anzuvisierende Zielregion dann um $210. Tesla Chartanalyse – m30: Auch interessant scheint UBER: Gap Up von 5%, meiner Einschätzung nach im Windschatten des Robotaxi-Events von TSLA und der Markt scheint hier zu spielen, dass UBER ein Profiteur wäre infolge einer sich unausweichlich herauskristallisierenden Kooperation. Bereits jetzt ĂĽber 510k StĂĽcke gehandelt (Stand: 13:40 Uhr deutscher Zeit), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 15.66 Millionen StĂĽcke um, ATR(22) = $2.09. Fokus auf den Allzeithochs um $82, Opening Drive und Hold macht UBER sowohl fĂĽr ein Momentum Play bspw. als "Follow the Instis Scalp" interessant. Allerdings sollte man bedenken, dass wir ausgehend von den letztwöchigen Tiefs um $72 nun in einer Linie rund 5-ATR gelaufen sind, sprich: bekommen wir keinen Hold ĂĽber $82 zu sehen, wäre nicht auszuschlieĂźen, dass wir kurz durchstechen und dann eine "Backside" zu sehen bekommen, wobei ich ein tieferes Hoch, Drop und Hold unter dem Volumen-gewichteten Durchschnittspreis und $81 sehen wollte, um einen Short mit Ziel 80, eventuell auch 78 in Betracht zu ziehen. Uber Chartanalyse – m30:Â

 Dann vielleicht auch CELH einen Blick wert: gestern mit 14.4%, mehr als 30 Millionen gehandelter Stücke bei durchschnittlich 6.67 Millionen gehandelter Stücke, ATR(22) = $1.85. Seit seinen Mai-Hochs um $100 mehr als 60% abverkauft worden, gestern begünstigt durch eine News von Piper, die CELH einen Marktanteil von 35% unter Teenagern attestierte, deutlich über den bisher angenommen Marktanteilen von Statista aus 2023, wonach Celsius nur einstellige Marktanteile erzielen soll, anders als Red Bull und Monster, die unter Teenagern mit Marktanteilen von fast 40 % bzw. 30 % dominieren. Und obwohl die beiden Umfragen unterschiedliche Märkte abdecken, deutet die größere Beliebtheit von Celsius bei jüngeren Konsumenten darauf hin, dass der Marktanteil von Celsius insgesamt mit zunehmendem Alter dieser Teenager steigen dürfte. Stifel ergänzte „allgemein steigende Verkaufstrends" für Energydrinks, die 2024 in Convenience-Stores verkauft werden, wo 62 % aller Verkäufe von Energydrinks getätigt werden. Heute erneut mit einem Gap von rund 4% und bereits jetzt mehr als 170k gehandelter Stücke (Stand: 13:40 Uhr deutscher Zeit), potenzieller 2nd Day Play Kandidat. Zur Eröffnung eventuell ein kurzer Flush unter 36 mit anschließendem Re-Bid und bei einem "back through Open" oder auch Drive zurück über den Volumen-gewichteten Durchschnittspreis ein potenzieller Kandidat für weitere Aufschläge, Ziele um 37, 38 und 39. Celsius Chartanalyse – m30:

