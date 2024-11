Fokus im heutigen Handel meinerseits auf Tesla und Coinbase basierend auf der morgendlichen Überlegung, wie man einen „Mean Reversion Trade“ aufsetzen könnte, zudem könnte Shopify (Ticker: SHOP) nach vorbörslichen Quartalszahlen interessant werden. Wall Street Ausblick 12.11.2024 - Aktien von Shopify, Tesla und Coinbase im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Shopify Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► Shopify WKN: A14TJP | ISIN: CA82509L1076 | Ticker: SHOP Shopify legte am Dienstag vorbörslich Zahlen vor, die die Erwartung der Wall Street haben deutlich übertreffen können, Hauptgrund scheint zu sein, dass der Einsatz von KI-gestützten Tools vor der wichtigen Weihnachtszeit mehr Händler für die E-Commerce-Dienste Shopify’s gewonnen werden konnten. Shopify, jenes Unternehmen, das es Händlern ermöglicht, Online-Shops aufzubauen und zu betreiben, indem es Tools für alles von der Erstellung einer Website bis zum Versand von Produkten bereitstellt, hat seine Dienstleistungen in diesem Jahr durch die Integration von auf künstlicher Intelligenz basierenden Funktionen verbessert. Im Juni führte das Unternehmen seinen KI-Assistenten Sidekick ein, der Verkäufern Verkaufsberichte und Daten zum Kundenverhalten zur Verfügung stellt und bei der Ausführung von Aufgaben wie der Einrichtung von Rabattcodes hilft, und zwar für eine größere Bandbreite von Händlern auf seiner Plattform. Für das laufende Quartal erwartet Shopify einen Umsatzanstieg im mittleren bis hohen 20% Bereich, über der Erwartung der Wall Street deren Analysten mit einem Anstieg von ebenfalls hohen 22.7% gerechnet hatten. Für das abgelaufene Quartal meldete Shopify einen Umsatz von 2.16 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einer durchschnittlichen Erwartung von 2.11 Milliarden US-Dollar. Vorbörslich notiert die Aktie von Shopify rund 15% höher zum Schlusskurs von Montag (Stand:13:20 Uhr deutscher Zeit), gehandelt wurden vorbörslich bereits rund 400.000 Stücke, im Schnitt gehen in der Aktie in den vergangenen drei Monaten pro Tag 5.77 Millionen Stücke um. Das Gap Up katapultiert die Aktie auf die höchsten Stände seit Januar 2022 und somit auf neue Jahreshochs, ein mögliches Setup zur Wall Street Eröffnung wäre ein kurzer Flush zurück unter $100 mit einem dann folgenden, starken Momentum Drive zurück durch die Eröffnung und einem Test der vorbörslichen Hochs um $106, eventuell auch höher. Shopify Chartanalyse – Tageschart: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

