Fokus im heutigen US-Handel hauptsächlich auf Adobe (Ticker: ADBE) und eventuell auch nochmal auf Tesla (Ticker: TSLA), für ein Fortschreiben der jüngsten Bullishness, auch wenn ich den Modus kurzfristig als etwas arg überdehnt erachte. Wall Street Ausblick 12.12.2024 🔴 Aktien von Adobe und Tesla im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Adobe und Tesla Handelsideen 🔴 & Ausblick ► Adobe WKN: 871981 | ISIN: US00724F1012 | Ticker: ADBE ► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA Zunächst ADBE: Gap down von nun mehr als 10%, über 900k gehandelter Stücke (Stand: 14:35 Uhr deutscher Zeit), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 3.09 Millionen Stücke um, ATR(22) = $12.44. Wie in der Analyse heute früh geschrieben, waren die Zahlen solide, der Ausblick für das kommende Jahr blieb allerdings unter der Erwartung. Vorbörslich haben wir den in meinen Augen wichtigen Support um $500 vorbörslich zunächst gebrochen, zur Eröffnung eventuell ein kurzer Pop, aber Scheitern an der 500, das könnte ein kurzfristiges Play mit Ziel im Bereich um 480 interessant werden lassen. Adobe Aktie Chartanalyse – Daily:  Dann Tesla: "überdehnt" meinerseits gemessen anhand des Keltner-Kanals wo man in unten stehendem Chart erkennen kann und offensichtlich sein dürfte, dass wir hier die extremsten Niveaus seit 2020/2021 angelaufen sind. ABER: für einen Short brauchen wir ein klares Signal, bspw. in Form eines finalen Pops auf der Oberseite einhergehend mit stark anziehendem Volumen ("Blow Off"), was dann gefolgt wird von einer aggressiven "Kill Candle" zurück unter den für den Handelstag gehandelten, Volumen-gewichteten Durchschnittspreis und dortigen Holds mit zunehmend ausmachbarem Angebots, was in die Aktie kommt. Tesla Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!      Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

