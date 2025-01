Mit Blick auf den heutigen US-Handel könnte die Aktie von Rivian (Ticker: RIVN) für heute interessant werden, mit Blick auf den Feiertag am Montag (Martin Luther King Day) und die geschlossenen US-Börsen, könnte ich mir für heute allerdings alles in allem einen recht unspektakulären Handelstag vorstellen. Wall Street Ausblick 17.01.2025 🔴 Aktie von Rivian im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Rivian Handelsideen 🔴 Rivian Prognose & Ausblick ► Rivian ISIN: US76954A1034 | WKN: A3C47B | Ticker: RIVN Blicken wir auf Rivian: aktuell ein Gap Up von rund 2.7%, bereits jetzt über 1 Million gehandelter Stücke (Stand: 13:50 Uhr deutscher Zeit), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 39.7 Millionen Stücke um, ATR(22) = $0.99. Folgende News: Volkswagen will seine Partnerschaft mit Rivian intensivieren, der VW CEO Blume hat dem Spiegel gegenüber gesagt: „Wir denken zum Beispiel darüber nach, Module gemeinsam zu nutzen und Einkaufsvolumina zu bündeln“ und weiter “Der Volkswagen-Konzern bietet einer kleinen Marke wie Rivian großartige Möglichkeiten.“ Dieses Statement kommt nun der Meldung Anfang November, wo VW ein 5 Mrd. Euro Investment in Rivian plant, was damals initial allerdings abverkauft wurde (violette Ellipse). In der Tat bin ich auch jetzt bereits skeptisch, initial ist RIVN auf über 15 gestochen, etabliert nun fallende Hochs und fällt vorbörslich zurück unter $15 Marke. Ein Play zur Eröffnung könnte sein einen Stich in die 15 abzuwarten und bei einem Hold darunter sich "back through Open" mit Ziel 14 (Schlusskurs am Donnerstag) Short zu positionieren, Zwischenziel um den gestrigen Schlusskurs um 14.50. Rivian Aktie Chartanalyse - Daily Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS!      Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.