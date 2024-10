Wall Street Ausblick 20.09.2024 – FedEx und Tesla im Fokus Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 FedEx und Tesla Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick ► FedEx ISIN: US31428X1063 | WKN: 912029 ► Tesla ISIN: US88160R1014 | WKN: A1CX3T Wie in unserer Betrachtung heute Morgen thematisiert, ist es wenig überraschend, dass der heutige Fokus an der Wallstreet auf FedEx nach gestrigen Quartalszahlen liegt, aber auch auf Tesla für ein mögliches 2nd Day Play nach dem Bruch über die $235 marke und dem Tagesschluss im Bereich der Tageshochs. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zunächst FDX: wie im Artikel heute früh geschrieben, enttäuschend auf breiter Front, Gap down von mehr als 13%, leider nicht die attraktivste Trading-Aktie, im Schnitt gehen pro Tag in den vergangenen drei Monaten hier 1.69 Millionen Stücke um, bis dato in der Vorbörse rund 57k Stücke gehandelt (Stand: 13:00 deutscher Zeit), ATR(22) = $5.93. Übergeordnet der Drop und Hold unter 272 in das Gap der vorherigen Quartalszahlen, scheint ausgehend hiervon sehr wahrscheinlich, dass wir zu einem Gap Close um 255 ansetzen, eventuell auch tiefere Kurse bis 250 zu sehen bekommen. Fokus zur Eröffnung meinerseits auf der 265/66, eventuell ein kurzer Pop, aber dortiges Überrollen mit einem "back through Open", der dann die 255 aktivieren würde, eventuell auch etwas tiefer die 252 oder 250. FedEx Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 FDX m30 Chart (09. April 2024 bis 20. September 2024). Screenshot erstellt am 20. September 2024, 09:35 Uhr (deutsche Zeit) Dann TSLA: starker Break und Hold über 235 gestern, Tageshandelsspanne von größer 1er ATR ($12.11 vs. ATR(22) = $10.94) unter 102 Millionen gehandelter Stücke, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 95 Millionen Stücke um und Close im Bereich bzw. auf den Tageshochs. News-Katalysator findet sich potenziell in der FED am Mittwoch, ausgehend von der starken Reaktion im breiten Markt TSLA den Break über den wichtigen Widerstand um 235 hat initiieren können, ausgehend hiervon ein potenzieller Kandidat für ein 2nd Day Play, eventuell auch in Vorwegnahme der "Deliveries" in rund anderthalb Wochen für das dritte Quartal und das Robotaxi-Event am 10.10. Fokus zur Eröffnung meinerseits auf der Region um 242 (Nachmittags-Support, erkennbar auf 5m-Basis), eventuell ein bisschen tiefer im Bereich um 240.50/41, wo in etwa 2-Day VWAP verläuft, also der durchschnittlich über den gestrigen Handelstag bezahlte, Volumen-gewichtete Durchschnittspreis. Finden sich hier Käufer und brechen und halten wir über 245 nach 16 Uhr, kann ich mir realistisch weiteres Potenzial auf der Oberseite bis in Gefilde um 250, 255 und 260 vorstellen, je nachdem, wie der übergeordnete Markt performt (anders: halten wir die Aufschläge im QQQ und verschnaufen ein wenig auf hohem Niveau, hat Tesla durchaus weiteres Outperformance-Potenzial). Tesla Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 TSLA m30 Chart (01. Mai 2024 bis 20. September 2024). Screenshot erstellt am 20. September 2024, 13:20 Uhr (deutsche Zeit) 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

