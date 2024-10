Wall Street Ausblick 24.09.2024 – Tesla im Fokus

â–ş Tesla ISIN: US88160R1014 | WKN: A1CX3T

Tesla ist stark in die Handelswoche gestartet und bleibt auch nach einem Plus von nahezu 5% ein interessanter Handelskandidat am Dienstag.Â

Die in unserem gestrigen Wall Street Ausblick thematisierte Zielregion um $255 wurde in der heutigen Vorbörse abgelaufen, grundsätzlich macht die Aktie nach dem letztwöchigen Bruch über die $235 Marke und das kontinuierliche Halten über dem Volumen-gewichteten Durchschnittspreis (VWAP) am Montag mit Blick auf die kommende Woche zu veröffentlichenden „Tesla Deliveries“, die am 02. Oktober vorbörslich veröffentlicht werden, auf mich weiterhin einen starken Eindruck.

Tatsächlich denke ich, dass der Hauptfokus kommende Woche Mittwoch weniger auf den im dritten Quartal ausgelieferten Tesla Fahrzeugen liegen dĂĽrfte, sondern vielmehr auf den „Auslieferungen“ im Bereich „Tesla Energy“.Â

Hier kurz zur Erinnerung: im zweiten Quartal wies Tesla ein Wachstum seines Batteriespeichereinsatzes um 157% gegenĂĽber dem Vorjahr und um 132% gegenĂĽber dem Vorquartal aus. Ausgehend hiervon lässt sich schlussfolgern, dass die Megapack Factory von Tesla in Lathrop fast die volle Betriebskapazität erreicht hat, die bei 40 GWh pro Jahr liegt.Â

Bestätigt sich dieses Wachstum nun, sorgt der Ausblick fĂĽr eine aktuell in Shanghai gebaute Megapack Factory, die ebenfalls auf eine Jahreskapazität von 40 GWh ausgelegt ist und voraussichtlich im ersten oder zweiten Quartal 2025 die Produktion aufnehmen wird, auf weiteres, enormes Wachstum in diesem Bereich, was wiederum Trader in der Tesla-Aktie aktuell vorwegnehmen könnten und was Kurs-treibend wirken könnte.Â

FĂĽr den heutigen Handelstag ähnelt die Idee sehr jener von gestern: sollte es zur Wall Street Eröffnung allenfalls zu einem „Flush“ auf der Unterseite kommen, der aber bereits in Gefilden um $252 Käufer findet und wir von dort unter anziehendem Volumen ĂĽber die aktuellen, vorbörslichen Hochs um $255 gehen, sind weitere Aufschläge bis in Gefilde um $260 und dann $265 sehr wahrscheinlich.Â

Tesla Chartanalyse – m30:Â

Quelle: XTB xStation5 TSLA m30 Chart (17. Juni 2024 bis 24. September 2024). Screenshot erstellt am 24. September 2024, 14:15 Uhr (deutsche Zeit)

