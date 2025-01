Der Fokus meinerseits im heutigen US-Handel wird auf dem Nasdaq 100 und eventuell auch auf SMCI liegen. Haupttreiber für die aktuelle Volatilität und das Minus von fast 4% im Nasdaq 100, aber auch die Attacke auf die $30 Marke und das Gap down von fast 10% in SMCI findet sich scheinbar in den Entwicklungen rund um „DeepSeek“, thematisiert im Artikel heute Morgen. Wall Street Ausblick 27.01.2025 🔴 Aktie von SMCI und Nasdaq 100 im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 SMCI Aktie und Nasdaq 100 Handelsideen 🔴 SMCI und Nasdaq 100 Prognose & Ausblick ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 ► Super Micro Computer WKN: A2ALP4 | ISIN: US86800U3023 | Ticker: SMCI Zunächst der Nasdaq 100: aktuell mit einem Minus von rund 4% zum Freitagsschluss, rutscht unter die 21.000 Punkte Marke und nimmt die Region um die aktuellen Jahrestiefs im bereich um 20.500/20.600 Punkte ins Visier. Wie bereits heute früh geschrieben, erkenne ich derzeit nicht den Grund für den Ausverkauf. Wie im Artikel heute früh geschrieben: […] Im Nasdaq 100 wäre ich technisch erst mit einem Fall und Halten unter den aktuellen Jahrestiefs um rund 20.600 Punkte vorsichtig, dann markierte der Nasdaq 100 tiefere Hochs und Tiefs. Kurzfristig kann ich mir aber eher ein, wenn auch volatiles Szenario eher vorstellen, wonach es eine kurzfristige Übertreibung auf der Unterseite in Form eines aggressiven „Flush Outs“ eventuell in Gefilde um 21.000 Punkte gibt, gefolgt von einem scharfen Reversal. […]“ Ausgehend vom Umstand, dass wir bereits in der Vorbörse unter die 21.000 Punkte Marke gerutscht sind, würde ich diese nun anpassen auf die 20.600/700er Region, sprich: zur Eröffnung möchte ich einen aggressiven „Wash out“ unter die morgendlichen Tiefs unter möglichst hohem Volumen zu sehen bekommen und kann mir dann ausgehend hiervon eine schärfere Gegenbewegung vorstellen, wobei ich bei einer Rückeroberung und Halten über 21.000 Punkten eine sich fortsetzende Gegenbewegung bis in Gefilde um 21.300/400 Punkte für denkbar erachte.  Nasdaq 100 Chartanalyse – Daily: Dann SMCI: die Aktie von SMCI hatten wir bereits in der vergangenen Woche auf dem Schirm, unser Fokus lag damals und so auch heute auf der $30 Marke. Aktuell handelt die Aktie mit einem Gap down von mehr als 8% knapp oberhalb der $30 Marke, bis jetzt (Stand: 13 Uhr deutscher Zeit) wurden bereits 1.65 Millionen Stücke gehandelt, im Schnitt gehen in der Aktie in den vergangenen drei Monaten pro Tag 76.25 Millionen Stücke um, ATR(22) = $2.84. Sollte es zur Eröffnung zu einem schnellen, aggressiven Drive unter die vorbörslichen Tiefs um rund $29.50 kommen und dies mit dem weiter oben thematisierten „Wash Out“ im Nasdaq 100 zusammenfallen, ist die Aktie von SMCI eventuell interessant für einen schnellen Momentum Scalp Short mit Ziel im Bereich um $27, eventuell auch $26. SMCI Aktie Chartanalyse - Daily Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.