Wall Street Ausblick 27.05.2025 – Aktie von Oklo im Fokus

Wir hatten uns der Aktie von Oklo (Ticker: OKLO) bereits in unserer gestrigen Analyse detailliert gewidmet und mit der Exekutivorder Donald Trumps, die den massiven Ausbau der Nuklearenergie in den USA zum Ziel hat, ist die Aktie auch für aktive Trader am Dienstag einen näheren Blick wert. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Oklo Handelsideen 🔴 Oklo Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Oklo | WKN: A3CUTU | ISIN: US02156V1098 | Ticker: OKLO Eventuell ist auch die Aktie von Tesla (Ticker: TSLA) einen näheren Blick wert, hier als sogenanntes „technisches Breakout-Play“ mit Fokus auf der Kursregion um $350, eher der 355er Region, aber mein Hauptfokus liegt tatsächlich auf einem möglichen „2nd Day Play“ in Oklo. Ausgehend von der Meldung am Freitag hinsichtlich der Nuklear-Exekutivorder Trumps mit +23%, sah die Aktie eine Handelsspanne von über $8. Die durchschnittliche Schwankungsbreite in der Aktie beträgt über die vergangenen 22 Handelstage, gemessen mit der ATR(22) = $3,67. Die Aktie hat dann unter enormen Umsätzen von 92,5 Millionen gehandelter Stücke, dem höchsten jemals gehandeltes Intraday-Volumen im Bereich der oberen 25% seiner Tageshandelsspanne geschlossen und wurde über den gesamten handelstag fortwährend über seinem Volumen-gewichteten Durchschnittspreis gehandelt. Rund drei Stunden vor der Eröffnung der Wall Street wurden bereits erneut mehr als 530.000 Stücke gehandelt, im Schnitt gehen in den vergangenen drei Monaten pro Tag 14,72 Millionen Stücke um und es zeichnet sich ein Gap von mehr als 2,5% ab. Schaut man sich den Intraday-Chart von Freitag an, so lässt sich ein klarer Support um $48 ausmachen, wobei der Volumen-gewichtete Durchschnittspreis am Freitag um rund $49 verläuft. Wie im gestrigen „Guten Abend Börse“ thematisiert, könnte ich mir ein Fortschreiben des freitäglichen Trends vorstellen, zur Eröffnung eventuell ein Flush in, aber Hold der 48er Region, Entry dann bspw. über einen m2-Bar Break oder "back through Open", jeweils riskierend gegen die Intraday-Tiefs, projiziertes Kursziel um $55. Oklo Aktie Chartanalyse – m5: Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

