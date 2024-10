Fokus im heutigen US-Handel meinerseits auf Tesla (Ticker: TSLA), zudem aus dem Augenwinkel auch auf DJT, dem Medienunternehmen Donald Trumps, welches meiner Einschätzung nach weiter eine Wette auf einen Wahlsieg Trumps bleibt und der nach seinem Auftritt im Madison Square Garden zunehmend wahrscheinlicher scheint. ► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA ► Coinbase WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076 | Ticker: COIN ► Trump Media & Technology Group WKN: A3CYXD | ISIN: US25400Q1058 | Ticker: DJT Wall Street Ausblick 28.10.2024 – Aktien von Tesla und Coinbase im Fokus Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Tesla und Coinbase Handelsideen 🔴 & Ausblick Tatsächlich könnte die Aktie DJT nochmal deutlich Momentum aufnehmen, eventuell sogar die "Attentats-Hochs" aus dem Juli um 46 anlaufen, aber für mich ist das nur ein Nebenschauplatz und ich konzentriere mich vor allem auf Coinbase (Ticker: COIN), wo die Aktie sich durch die erneut abzeichnende Attacke auf die $69.000/70.000er Region in Bitcoin als spannend darstellt. Zunächst Tesla: potenzieller Kandidat für ein "3-Day Gap Up Reversal" Szenario. Aktuell kristallisiert sich ein kleines Gap zum Schlusskurs von Freitag um 0.62% heraus, bis dato bereits 1.25 Millionen Stücke gehandelt, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 80 Millionen Stücke um, ATR(22) = $11.11. Die Idee ist: kurzer, bullisher Opening Drive unter relativ hohem Volumen (könnte man als Blow Off sehen), wobei ich zwischen 15 und 20 Millionen Stücken gehandelt sehen wollte innerhalb der ersten 15 Handelsminuten und dann ein scharfer Rücksetzer von mindestens einer halben ATR (5.50 - 6 USD), eventuell gehts auch etwas tiefer bis in Gefilde von 2-Day VWAP um 266. Allerdings: das ist ein schneller Trade, bevorzugt innerhalb der ersten halben Handelsstunde. Eine tiefere Korrektur in Tesla sehe ich erst, wenn sich ein tieferes Hoch ausbildet und wir zudem unter 2-Day VWAP fallen und halten würden. In der Tat wäre ich in Bezug auf Short-Positionen in TSLA sehr vorsichtig, TSLA war nicht nur grundsätzlich sehr stark auf die Earnings, sondern auch in Relation zum breiten Markt, wo wir Freitag in den Abend etwas "reinkamen", TSLA das komplett ignorierte und im Bereich seiner Tageshochs schloss. Tesla Chartanalyse – m30: Dann Coinbase: Bitcoin, wie bereits eingangs geschrieben, erneut auf dem Weg in Richtung der $69.000 Region, in COIN zeichnet sich ein Gap Up von 3.6% ab, bis dato 158k Stücke gehandelt, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 8.18 Millionen Stücke um, ATR(22) = $11.66. Fokus meinerseits auf den Hochs von Freitag um 213: sehen wir einen Hold oberhalb nach 15 Uhr, scheint eine zeitnahe Attacke auf die 220er Region sehr wahrscheinlich, ein Break darüber öffnet die Tür bis in Gefilde um 260 bzw. Jahreshochs, wichtig: Mittwoch nachbörslich bekommen wir hier Earnings zu sehen. Coinbase Chartanalyse – m30:  Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.