Heutiger Fokus meinerseits im US-Handel auf Tesla (Ticker: TSLA) und Trump Media & Technology Group (Ticker: DJT). ► Tesla WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker: TSLA ► Trump Media & Technology Group WKN: A3CYXD | ISIN: US25400Q1058 | Ticker: DJT Wall Street Ausblick 15.10.2024 – Tesla und Trump Media & Technology Group Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 Tesla und DJT Handelsideen 🔴& Ausblick Zunächst Tesla: anknüpfend an unseren gestrigen Wall Street Ausblick liegt auch heute der Fokus auf der $220 Marke, deren Rückeroberung ich weiterhin sehen möchte, um nach dem gestrigen Flush in die Tiefs von letztem Freitag und Hold um $214/215 das Potenzial für einen ausgeprägteren Bounce mit Ziel im Bereich um 230 bzw. der übergeordneten Abwärtstrendlinie sehe (blau). Tesla Chartanalyse – m30: Dann DJT: sieht seit letzter Woche Dienstag eine nahezu Verdoppelung des Aktienkurses von $16 auf heute vorbörslich $32 (13:45 Uhr deutscher Zeit). Dieser Kursanstieg lief unter deutlich anziehendem Volumen, im Schnitt gehen in der Aktie in den vergangenen drei Monaten rund 13 Millionen Aktien um, in der vergangenen Woche wurde im Schnitt pro Tag mehr als 40 Millionen Stücke gehandelt, zum Wochenstart gestern dann bereits 59 Millionen Aktien. Kurz zu DJT: die Trump Media & Technology Group, auch bekannt als T Media Tech LLC, ist ein amerikanisches Medien- und Technologieunternehmen, das im Februar 2021 vom US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gegründet wurde. In der Tat kann die Aktie als eine Art Barometer für Trumps Chancen bei der Präsidentenwahl im November 2024 gewählt zu werden und der jüngste Kursanstieg geht Hand in Hand mit jüngst seitens der Krypto-Wettplattform Polymarket veröffentlichter Daten, die Donald Trump gegenüber Kamala Harris mit 10 Prozentpunkten deutlich in Führung sieht. Die Sache: der deutliche Vorsprung resultiert vor allem aus einer jüngst gemachten Wette eines anonymen Traders namens „Fredi9999“, der mehrere Millionen USD auf einen Sieg Trumps gesetzt hat. Die Nachhaltigkeit der jüngsten Kursbewegung ist definitiv in Frage zu stellen, rein technisch schaut der Modus auf der Oberseite etwas überdehnt aus, vorbörslich kristallisiert sich bereits eine Struktur fallender Hochs und Tiefs heraus, was aber noch nicht viel zu bedeuten hat. Gehen wir nach der Eröffnung über $33 und halten, könnte es eine weitere Welle auf der Oberseite zu sehen geben. Halten wir hingegen unter 32/32.50 ist ein Re-Test der 30er Region sehr realistisch. DJT Chartanalyse – m30: 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.