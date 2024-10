Heute ein spannender Tag mit diversen, spannenden Events und Märkten, meinerseits nicht nur AVGO und PATH ausgehend von gestrigen Quartalszahlen im Fokus, sondern zudem auch der Nasdaq100/QQQ und Gold ausgehend von den um 14:30 Uhr zu veröffentlichenden US-Arbeitsmarktzahlen NFPs, denen wir uns detailliert im „Wallstreet Countdown“ um 14 Uhr HIER widmen und welche wir live abdecken. Zunächst QQQ: eröffnet mit einem Gap down unter den wichtigen Support um 458 (Nasdaq100-Äquivalent für CFDs liegt um 18.800/830), vermutlich begünstigt durch das Gap down in AVGO folgend auf die Quartalszahlen, was auch auf NVDA durchschlägt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Schauen wir mal, was wir um 14:30 Uhr bzw. zur Eröffnung um 15:30 Uhr zu sehen bekommen, eventuell ein kurzer Pop und dann folgender Abverkauf mit einem Halten unterhalb der 458 bzw. 18.800/830 ausgehend wovon ich durchaus an einem Short interessiert wäre, potenzielle Zielregion um 450/52, Nasdaq-Äquivalent um 18.500.  US100 - m30: Quelle: XTB xStation5 US100 m30 Chart (01. August 2024 bis 06. September 2024). Screenshot erstellt am 06. September 2024, 12:30 Uhr (MESZ)  Dann Gold: möglicher Breakout-Kandidat durch die NFPs um 14:30 Uhr, meiner Einschätzung nach ganz besonders, sollte die Zahlen unter der Erwartung (160k) reinkommen und ähnlich enttäuschen wie die ADP-Zahlen am Mittwoch (99k vs. 145k). Projiziertes Kursziel bei solch einem Breakout "eine aufgeklappte Range", könnte in den kommenden Wochen durchaus für einen Stint in Gefilde um 2.580/85 USD gut sein.  Gold - m30: Quelle: XTB xStation5 Gold m30 Chart (22. Juli 2024 bis 06. September 2024). Screenshot erstellt am 06. September 2024, 12:35 Uhr (MESZ)  Dann AVGO: wie in unserer morgendlicher Analyse geschrieben, waren die Quartalszahlen summa summarum eigentlich passabel, auch der Ausblick (engl. Guidance) war solide, vorbörslich zeichnet sich in der Aktie dennoch ein Gap down von rund 9% ab, bereits jetzt mehr als 520k Stücke gehandelt (Stand 12:40 Uhr (MESZ)), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 36 Millionen Stücke um, ATR(22) = $7.46. 🔸EPS $1.24 (est. $1.21) 🔸Revenue $13.07B (est. $12.97B) 🔸Guides Q4 2024 Revenue $14B (est. $14.04B)  Wie in der Analyse geschrieben scheinen wir auf der Oberseite eventuell etwas „weit gelaufen“ zu sein, daher die Abschläge. Abzuwarten gilt die Eröffnung, eventuell ein „Pop“ auf der Oberseite, aber solange wir unter dem auf die Quartalszahlen geankerten, Volumen-gewichteten Durchschnittspreis handeln, der aktuell um etwa $144 verläuft, sehe ich den Vorteil eher Short mit Potenzial bis wenigstens $135, in den kommenden Tagen eventuell auch Gefilde um $130.  AVGO – m30: Quelle: XTB xStation5 AVGO m30 Chart (22.Dezember 2023 bis 06. September 2024). Screenshot erstellt am 06. September 2024, 11:15 Uhr (MESZ)  Dann PATH: sollten wir übergeordnet stabil halten bzw. eher bullishe Vorgaben zu sehen bekommen, könnte auch PATH interessant werden: starke Quartalszahlen und Guidance, Gap Up von über 9%, bis dato allerdings erst rund 110k Stücke gehandelt, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 10.33 Millionen Stücke um, ATR(22) = $0.44. 🔸EPS: $0.04 (est. $0.03) 🔸Revenue: $316.25M (est. $303.74M) 🔸Guides Q3 Revenue: $345M-$350M (est. $347.24M) 🔸Guides FY25 Revenue $1.42B-$1.425B (est. $1.41B)  Der Chart sieht übergeordnet alles andere als attraktiv aus nach dem scharfen Gap down auf die letzten Earinings, aber sollten wir 13.60/70 halten und über 14 brechen, wäre eine Aufwärtsbewegung bis $15, eventuell gar $16 denkbar.  PATH – m30:

Quelle: XTB xStation5 PATH m30 Chart (22. Mai 2024 bis 06. September 2024). Screenshot erstellt am 06. September 2024, 12:45 Uhr (MESZ)

