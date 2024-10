Palantir wird in den S&P500 aufgenommen, wie handeln wir die Aktie zur Wallstreeteröffnung? Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Palantir Handelsideen 🔴 Palantir Prognose & Ausblick ► Palantir ISIN: US69608A1088 | WKN: A2QA4J Fokus im heutigen US-Handel, wie erwartet, auf Palantir (Ticker: PLTR) nach der S&P500 Inklusion am Freitag nachbörslich . Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Vorbörslich zeichnet sich zum Schlusskurs von Freitag ein Gap Up von etwas über 8% ab, bereits jetzt (Stand: 13:30 Uhr deutsche Zeit) wurden mehr als 1.25 Millionen Aktien vorbörslich gehandelt, im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag rund 46 Millionen Stücke um, ATR(22) = $1.31. Wie in der Analyse am Morgen geschrieben, geht meine Tendenz deutlich in Richtung weiterer Aufschläge folgend der Überlegung, das Portfolio-Manager, die den S&P500 Aktienindex abbilden, nun verstärkt Aktien von Palantir kaufen müssen. Ausgehend hiervon ist mein Game Plan recht "geradlinig": ich möchte zur Eröffnung sehen, dass wir über $32 halten, etwas oberhalb um $32.40 verläuft der durchschnittlich auf die S&P-News am Freitag nachbörslich geankerte, Volumen-gewichtete Durchschnittspreis. Demnach wäre ein Bruch und Halten über $33 zur Wallstreet-Eröffnung (sogenannter bullisher Opening Drive) und ein Halten oberhalb, bevorzugt unter rund 20% und mehr des durchschnittlich gehandelten Tagesvolumens (entsprechend 9 - 10 Millionen gehandelter Stücke) in den ersten 30-Handelsminuten und innerhalb der Preisfindungsphase zwischen 15:30 und 16 Uhr mit einer anschließenden, engen Konsolidierung im oberen Drittel der Opening Range, passive Nachfrage seitens institutioneller Marktteilnehmer suggerierend, wäre für einen Long Momentum Trade bei einem Break aus einer solchen Konsolidierung meiner Einschätzung nach interessant. PLTR – m30: Quelle: XTB xStation5 PLTR m30 Chart (17. Januar 2024 bis 09. September 2024). Screenshot erstellt am 09. September 2024, 13:30 Uhr (deutsche Zeit) 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

