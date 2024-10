Palantir mit 14% nach S&P500 Aufnahme, Oracle mit starken Quartalszahlen - wie handeln wir die Aktien zur Wallstreeteröffnung? Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Oracle und Palantir Handelsideen 🔴 Oracle und Palantir Prognose & Ausblick ► Palantir ISIN: US69608A1088 | WKN: A2QA4J ► Oracle ISIN: US68389X1054 | WKN: 871460 Fokus im heutigen US-Handel, nach den gestrigen Aufschlägen von über 14% in Palantir (Ticker: PLTR) nach der S&P500 Inklusion am Freitag nachbörslich , erneut auf dieser Aktie für ein „2nd Day Play“, zudem auf Oracle (Ticker: ORCL) nach gestrigen, nachbörslichen Quartalszahlen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zunächst Palantir: in Palantir wurden am Montag auf die S&P500-Inklusionsmeldung über 140 Millionen Stücke gehandelt, Tages-Handelsspanne von fast 2-ATR mit einem Close auf den Tageshochs. Der durchschnittlich bezahlte, Volumen-gewichtete Durchschnittspreis des gestrigen Handelstages findet sich im Bereich um $34, ergo bin ich zur Eröffnung an einem kurzen Rücksetzer in eben diese Gefilde um 34 interessiert, eventuell kommen auch bereits um 34.20 Käufer rein. Bei Betrachtung der untergeordneten Zeitebenen (m5 zum Beispiel) zeigt sich, dass sich gestern in der zweiten Tageshälfte hier deutlich Käufer zeigten. Sollte es von hier einen weiteren Aufwärtsimpuls zu sehen geben, läge ein erstes anzuvisierendes Ziel im Bereich um 35/35.20, eventuell wären auch Aufschläge bis in Gefilde um $36 denkbar. PLTR – m30: Quelle: XTB xStation5 PLTR m30 Chart (28. Dezember 2023 bis 10. September 2024). Screenshot erstellt am 10. September 2024, 13:40 Uhr (deutsche Zeit)  Dann ORCL: wie in der Betrachtung heute früh thematisiert , waren die Quartalszahlen stark und besonders die Kooperation mit Amazon's AWS dürfte maßgeblich zum sich aktuell abzeichnenden Gap Up von rund 8% beitragen. Bis jetzt wurden vorbörslich rund 120k Stücke gehandelt (Stand: 13:40 Uhr (deutsche Zeit)), im Schnitt gehen hier in den vergangenen drei Monaten pro Tag 8.17 Millionen Stücke um, ATR(22) = $2.98. Durch das Gap auf neue Allzeithochs, ist die Tür nach oben im übertragenen Sinne offen, Momentum Drives zur Eröffnung, bspw. via eines "Back through Open" nach einem initialen Rücksetzer („Flush“) mit einem Halten über dem Earnings AVWAP um 147.50/148 hätten kein fixes Kursziel, sondern würde ich in der Tat halten, solange bis sich das erste Momentum erschöpft. Gehen und halten wir hingegen unter 147, wäre ich an Long nicht mehr interessiert. ORCL – m30: Quelle: XTB xStation5 ORCL m30 Chart (09. April 2024 bis 10. September 2024). Screenshot erstellt am 10. September 2024, 13:40 Uhr (deutsche Zeit) 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

