Der Fokus im heutigen US-Handel liegt in der Tat auf sogenannten Macro- und Market-Plays, was mit der Veröffentlichung der US Inflation um 14:30 Uhr (deutscher Zeit) zusammenhängt.

Ausgehend hiervon liegt der initiale Blick auf Gold mit der Veröffentlichung der US Inflation um 14:30 Uhr (dt. Zeit), ab 15:30 Uhr dann auf dem Nasdaq 100 (CFD-Ticker bei XTB: US100) und eventuell auf Gamestop (Ticker: GME) nach gestrigen, nachbörslichen Quartalszahlen.

Zunächst Gold: wie bereits zum US-Arbeitsmarktbericht vergangene Woche Freitag, liegt der Fokus auch heute mit der Veröffentlichung der US Inflation technisch auf der 2.530 USD Marke und somit der Region um die Allzeithochs.

Grundsätzlich mutet die Price Action meiner Einschätzung nach sehr interessant an: die US Inflation wird mit 2.6% (auf Jahressicht) erwartet, ein meiner Einschätzung nach recht niedriger Print, der definitiv das Potenzial hat, übertroffen zu werden. Das ist insofern von Interesse, als das eine solche Veröffentlichung eher bearish für Gold zu werten wäre.

Die aktuelle Drift in die Gefilde um 2.530 USD könnte also um 14:30 Uhr mit einem kurzen, aggressiven Spike über 2.530 USD einhergehen, der aber als eine Art „Liquiditätssuche“ von Marktteilnehmern interpretiert werden könnte, die in die auf einen solchen Breakout kaufenden Marktteilnehmer „abladen“ würden und dann in der Folge in einem scharfen Kursrücksetzer und Fall zurück unter 2.500 USD und tiefer resultieren könnte.

Andererseits: derzeit spricht kaum etwas für eine Veröffentlichung der US Inflation unter 2.6% (YoY). Das bedeutet auch: kommt es zu einer solchen Veröffentlichung und würde diese somit zwei 50 Basispunkt-Zinsschritte der FED in den Jahresschluss wahrscheinlicher werden lassen bzw. bestätigte die derzeitige Spekulation diesbezüglich am Terminmarkt, könnte es zu einem massiven Breakout höher kommen, der uns bereits in den kommenden Tagen in Gold die 2.600 USD Marke testen ließe.

Gold Chartanalyse – m30:

Quelle: XTB xStation5 Gold m30 Chart (09. Juli 2024 bis 11. September 2024). Screenshot erstellt am 11. September 2024, 11:30 Uhr (deutsche Zeit)

Dann Nasdaq 100: nach dem Abverkauf am vergangenen Freitag folgend auf die US-Arbeitsmarktzahlen und der verhaltenen Erholung am Montag bzw. Dienstag, die Widerstand bzw. Angebot im Bereich der Tiefs von vergangener Woche Mittwoch bzw. Donnerstag fand, könnten die US Inflationszahlen heute einen frischen, neuen Impuls für eine weitere, dynamische Abwärtsbewegung liefern.

Rein technisch könnte man einen Break aus der sich abzeichnenden, bearishen Flagge mit Break unter die 18.700er Marke handeln, riskierend gegen die gestrigen Tageshochs im Bereich um 18.850 Punkte und Ziel um 18.150 Punkte.

Nasdaq 100 Chartanalyse – m30:

Quelle: XTB xStation5 US100 m30 Chart (29. August 2024 bis 11. September 2024). Screenshot erstellt am 11. September 2024, 11:35 Uhr (deutsche Zeit)

Dann Gamestop: ausgehend von unserer morgendlichen Einschätzung nach den durchwachsenen Quartalszahlen, aber besonders im Anschluss an die verkündete Kapitalmaßnahme in Höhe von 20 Millionen, weiterer, zeitlich nicht bestimmter, zu begebener Aktien (entsprechend etwa 5% des ausstehenden Shares Float) für den heutigen Handelstag ein Short-Kandidat und für Investoren eher eine „Red Flag“, sollte es zu einem Fall unter die $20 Marke kommen.

Ein solcher Fall würde weiteres Abwärtspotenzial in der Aktie freisetzen, Zielbereich um $18, eventuell gar $16.

Gamestop GME Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB xStation5 GME Daily Chart (07. November 2023 bis 11. September 2024). Screenshot erstellt am 11. September 2024, 09:35 Uhr (deutsche Zeit)

