Gold weiter mit Breakout-Potenzial, Tesla vor erneuter Attacke auf die $235 Region, Nvidia ultra-stark Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Handelsideen, Prognose & Ausblick ► Gold ISIN: XC0009655157 | WKN: 965515 ► Tesla ISIN: US88160R1014 | WKN: A1CX3T ► Nvidia ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422 Der Fokus im heutigen US-Handel liegt nach dem starken, bullishen Reversal am gestrigen Handelstag meinerseits heute zunächst weiter auf Gold, wo ein Bruch über $2.530 weiter auf sich warten ließ, zudem scheint Tesla eventuell einen näheren Blick wert und natürlich Nvidia nach dem gestrigen Bull Run von mehr als 8%. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Zunächst Gold: hält nach dem gestrigen, erneuten Abprall an der $2.530 höhere Tiefs und ich liege weiter auf der Lauer für einen dynamischen Breakout höher. Ich kann mir vorstellen, dass der wirklich aus dem Nichts und vor der FED kommende Woche Mittwoch erfolgt, habe mir infolgedessen eine Alarmlinie auf die $2.522 gelegt, zusammenfallend mit den heutigen Tageshochs, sodass ich informiert werde, wenn wir uns erneut in Richtung $2.530 auf machen. Gold Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 Gold m30 Chart (06. August 2024 bis 12. September 2024). Screenshot erstellt am 12. September 2024, 13:10 Uhr (deutsche Zeit) Dann Tesla: gestern im Windschatten des bullishen Reversals im Nasdaq 100 ebenfalls stark, aber in Relation zu Halbleitern (ETF in diesem Zusammenhang: SMH) bzw. Nvidia (siehe weiter unten) eher zurückhaltend. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass Tesla wenigstens gut für ein Momentum Play mit Ziel um $235 bleibt, sollten wir auch heute die Bullen übergeordnet am Drücker sehen. Bevorzugtes Szenario meinerseits sieht zur Eröffnung einen kurzen Rücksetzer in Gefilde um $225, aber dort reinkommende Käufer, was interessant für ein "back through Open" würde, Ziel dann um $235 (orangener Kasten). Allerdings: ich würde das eher mit reduzierter Positionsgröße handeln, denn: während das Szenario zwar technisch interessant anmutet, ist das bis dato vorbörslich gehandelte Volumen mit derzeit erst rund 300k gehandelter Stücke (Stand: 13:20 Uhr deutscher Zeit), aber auch gestern mit "nur" rund 84 Millionen gehandelter Stücke (RVol von 0.85, zum Vergleich: in Nvidia wurde über 440 Millionen Stücke gehandelt, RVol von 1.28) "bescheiden", in NVDA auch jetzt schon wieder rund 3.5 Millionen Stücke gehandelt (Stand: 13:20 Uhr deutscher Zeit). Tesla Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 Tesla m30 Chart (10. Juli 2024 bis 12. September 2024). Screenshot erstellt am 12. September 2024, 13:20 Uhr (deutsche Zeit) Dann Nvidia: schaut nicht danach aus, als gingen wir nochmal unter $100... (zur Erinnerung unsere Betrachtung vergangene Woche Mittwoch hier ). Wie bereits etwas weiter oben geschrieben: über 440 Millionen gehandelter Stücke gestern, schon jetzt erneut rund 3.5 Millionen gehandelter Stücke (Stand: 13:30 Uhr deutscher Zeit), gestern mit fast 2-ATR (ATR(22) = $6.61) und Tagesschluss im Bereich der Tageshochs. Rein technisch auf der Oberseite, auch wenn der Modus zunächst etwas überdehnt anmutet, durchaus noch mit Raum bis in Gefilde um $121, $122 und $123. Zur Eröffnung eventuell ein Flush in Gefilde um $115 / $116, finden sich dort Käufer und gehen wir zurück über den Volumen-gewichteten Durchschnittspreis bzw. "back through Open", wäre ein Long mit Ziel um 122 durchaus interessant. Nvidia Chartanalyse – m30: Quelle: XTB xStation5 NVDA m30 Chart (30. Juli 2024 bis 12. September 2024). Screenshot erstellt am 12. September 2024, 13:30 Uhr (deutsche Zeit) 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

