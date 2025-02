Eine der schwächeren Aktien in den vergangenen Wochenschluss war jene des Einzelhandelsgiganten Walmart (Ticker: WMT), die Aktie verlor folgend auf ihre Quartalszahlen vergangene Woche Donnerstag vorbörslich nun innerhalb von nur zwei Tagen fast 10% an Marktkapitalisierung.

Walmart mit enttäuschendem Ausblick 🔴 Sorgen um Importzölle bringen Aktie unter Druck

► Walmart WKN: 860853 | ISIN: US9311421039 | Ticker: WMT

Für das abgelaufene Geschäftsquartal gab Walmart an, dass der Umsatz im Weihnachtsquartal um etwa 4 % gestiegen ist und die E-Commerce-Verkäufe in den USA um 20 % in die Höhe geschossen sind. Der Abgabedruck in der Aktie resultierte vor allem aus dem Umstand, dass Walmart einen eher mauen Ausblick für das laufende Geschäftsquartal lieferte.

Für dieses rechnet Walmart mit einem Anstieg des Nettoumsatzes um 3 % bis 4 % und einem Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses um 3,5 % bis 5,5 %. Darüber hinaus rechnet Walmart mit einem bereinigten Jahresgewinn von 2,50 bis 2,60 US-Dollar pro Aktie, was deutlich unter der Erwartung der Wall Street von 2,76 US-Dollar pro Aktie lag.

Der CFO von Walmart, John David Rainey, bezeichnete das Konsumverhalten als „stabil“ und sagte, dass „wir keine starken Veränderungen gesehen haben“, räumte allerdings ein, dass „die geopolitische Lage alles andere als sicher ist“ und meinte damit konkret die angespannte Handelssituation ausgehend von schwebenden Importzöllen der Trump Administration, besonders in Bezug auf Kanada und Mexiko. Etwa zwei Drittel der von Walmart verkauften Produkte werden in den USA hergestellt, angebaut oder montiert. Sollten jedoch Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada in Kraft treten, so Rainey, sei Walmart „nicht völlig immun dagegen“.

Spannenderweise und aus Unsicherheit, ob die Zölle zeitnah in Kraft treten, hat das Unternehmen sie nicht in seine Prognose einbezogen – was also negatives Überraschungspotenzial und somit nachvollziehbarerweise Kursabschläge in der Aktie nach sich zieht.

Technisch handelt die Aktie nun auf einem interessanten Kursniveau, der Tat dem Volumen-gewichteten Durchschnittspreis, geankert auf die letzten Quartalszahlen um rund $95. Es ist nicht auszuschließen, dass sich in diesen Gefilden zunächst Käufer für die Aktie finden, allerdings bliebe abzuwarten, ob es dann zu einer nachhaltigen Rückeroberung der $97/98 Region kommt. Falls nicht, sehe ich zeitnah die Gefahr weiterer Abschläge und eines Tests der Region um 90 US-Dollar.

Walmart Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB

