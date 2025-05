Auch der größte Einzelhändler der Welt, Walmart (Ticker: WMT) legte am Donnerstag Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vor und beim Blick auf die Aktie, die nach einem kurzen Intermezzo in Gefilden um 80 USD Mitte April nun wieder in Gefilden um 100 USD handelt, scheinen diese ganz gut ausgefallen zu sein. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Walmart Handelsideen 🔴 Walmart Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Walmart | WKN: 860853 | ISIN: US9311421039 | Ticker: WMT So wies Walmart einen Gewinn pro Aktie von 61 Cent bereinigt gegenüber 58 Cent seitens der Wall Street erwartet bei einem Umsatz von 165,61 Milliarden US-Dollar gegenüber 165,84 Milliarden US-Dollar erwartet aus. Für das laufende Geschäftsjahr hielt Walmart an seiner Prognose fest, sieht ein Umsatzwachstum von 3 % bis 4 % und einen bereinigten Gewinn von 2,50 bis 2,60 US-Dollar pro Aktie. Noch im Februar hatte die Aktie auf diese, primär durch den seitens der Trump Administration vom Zaun gebrochenen Handelskonfliktes und der Erhebung massiver Importzölle auf diese eher zurückhaltende Prognose mit Abschlägen reagiert, nun fanden sich Käufer und Walmart handelt etwas oberhalb seiner Februar-Kursniveaus. Die Importzölle sind lauft Walmart CFO John David Rainey „immer noch zu hoch“, bereitete die Walmart-Kunden ausgehend hiervon konkret auf zeitnah höhere Preise vor. Das gefiel US-Präsident Trump allerdings gar nicht, dieser veröffentlichte über seine eigene Social Media Plattform „Truth Social“ am Freitag einen bissigen Kommentar Richtung Walmart, drohte schon fast mit den Worten, Walmart solle die Zölle nicht als Vorwand für Preiserhöhungen nutzen und er werde hier genau hinschauen. Für das laufende Quartal rechnet Walmart mit einem Umsatzanstieg von 3,5 % bis 4,5 %, gab jedoch ausgehend von der volatilen Zollpolitik der Trump Administration keine Prognose für den zu erwarteten Gewinn ab. Die Investoren scheinen bei der Aktie dennoch zugreifen zu wollen, bei einer zeitnahen Rückeroberung und Halten über der $100 Marke wäre in den kommenden Monaten realistisch mit einer Attacke auf die im Februar markierten Allzeithochs zu rechnen. Walmart Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

