Weizen Prognose: Steigende Preise nach Eskalation im Schwarzen Meer - Börse Aktuell

- Die Weizen-Futures in Chicago notieren nahe ihrem Zweijahreshoch
- Sorgen um Getreideexporte über das Schwarze Meer und das Asowsche Meer stützen die Preise
- Das russische Beratungsunternehmen IKAR schätzt die Weizenexporte im Juli nun auf 2 Millionen Tonnen, nach einer früheren Prognose von 2,5 Millionen Tonnen
- Reedereien beschränken seit dem 10. Juli den Schiffsverkehr durch den Asow-Don-Kanal
- Ungünstige Wetterbedingungen belasten die europäischen Weizenernten, während die Weizen-Futures in Paris auf den höchsten Stand seit März 2025 geklettert sind
- Die Weizen-Futures in Chicago notieren nahe ihrem Zweijahreshoch
- Sorgen um Getreideexporte über das Schwarze Meer und das Asowsche Meer stützen die Preise
- Das russische Beratungsunternehmen IKAR schätzt die Weizenexporte im Juli nun auf 2 Millionen Tonnen, nach einer früheren Prognose von 2,5 Millionen Tonnen
- Reedereien beschränken seit dem 10. Juli den Schiffsverkehr durch den Asow-Don-Kanal
- Ungünstige Wetterbedingungen belasten die europäischen Weizenernten, während die Weizen-Futures in Paris auf den höchsten Stand seit März 2025 geklettert sind
Die Weizen Prognose hat sich innerhalb weniger Tage deutlich aufgehellt. Die Futures auf CBOT-Weizen (WHEAT) sind über 680 US-Cent je Scheffel gestiegen und haben damit den höchsten Stand seit rund zwei Jahren erreicht. Allein innerhalb einer Handelssitzung legte der Weizenpreis um rund 5% zu, seit Wochenbeginn summiert sich das Plus auf etwa 7%.
► WHEAT ISIN: US12492G1040 | WKN: 530278
Auslöser der Rally sind die verschärften Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, die erneut Sorgen über die Getreideexporte aus dem Schwarzen Meer auslösen. Gleichzeitig verstärken sinkende Exportprognosen für Russland, wetterbedingte Ernteprobleme in Europa sowie umfangreiche Leerverkaufspositionen institutioneller Anleger den Preisanstieg.
Warum steigt der Weizenpreis? Die wichtigsten Kurstreiber
Mehrere Faktoren sprechen derzeit für steigende Weizenpreise:
- Die russische Weizenernte liegt aktuell 7 bis 14 Tage hinter dem Vorjahresniveau zurück. Spätere Aussaaten und Dieselknappheit verzögern die Ernte und den Export.
- Analysten haben ihre Prognosen für die russischen Weizenexporte im Juli deutlich gesenkt. IKAR erwartet inzwischen weniger als 2 Mio. Tonnen statt zuvor 2,5 Mio. Tonnen, SovEcon rechnet ebenfalls mit lediglich rund 2 Mio. Tonnen.
- Die zunehmenden Risiken im Asowschen Meer erschweren den Schiffsverkehr. Reedereien beschränken seit dem 10. Juli ihre Fahrten durch den Asow-Don-Kanal.
- Rund 25% der russischen Getreide- und Sonnenblumenölexporte werden über die flachen Häfen am Asowschen Meer abgewickelt. Verzögerungen könnten während der Exportsaison zu Engpässen führen.
- Frankreich erwartet nach mehreren Hitzewellen einen Rückgang der Weichweizenernte um rund 4% auf etwa 32 Mio. Tonnen.
- Die durchschnittlichen Erträge sollen auf 6,93 Tonnen je Hektar sinken und damit rund 7% unter dem Vorjahresniveau liegen.
Diese Entwicklungen sorgen für wachsende Unsicherheit hinsichtlich der weltweiten Versorgung mit Weizen.
Schwarzes Meer bleibt der wichtigste Einflussfaktor
Die geopolitische Lage im Schwarzen Meer entwickelt sich erneut zum entscheidenden Preistreiber. Nach ukrainischen Drohnenangriffen schränkte Russland den Schiffsverkehr im Asowschen Meer ein. Gleichzeitig wurden Hafenanlagen in Odessa erneut angegriffen. Hinzu kommen Berichte über Schäden an Getreidelagern im Nahen Osten infolge militärischer Angriffe.
Da Russland weiterhin der weltweit größte Weizenexporteur ist und Russland sowie die Ukraine gemeinsam einen bedeutenden Anteil des globalen Getreidehandels stellen, reagieren die Rohstoffmärkte äußerst sensibel auf mögliche Unterbrechungen der Lieferketten. Das Schwarze Meer ist die wichtigste Exportverbindung zwischen Osteuropa und den Importländern in Afrika, Asien sowie dem Nahen Osten. Bereits kleinere Einschränkungen können Transportkosten erhöhen, Lieferzeiten verlängern und die internationalen Agrarpreise deutlich steigen lassen.
Spekulative Anleger verstärken die Aufwärtsbewegung
Neben den geopolitischen Risiken spielte auch die Positionierung institutioneller Investoren eine entscheidende Rolle. Vor Beginn der Rally hielten Hedgefonds und andere spekulative Marktteilnehmer außergewöhnlich hohe Netto-Short-Positionen auf CBOT-Weizen. Als sich die geopolitische Lage verschärfte, mussten zahlreiche Marktteilnehmer ihre Leerverkäufe schließen. Dieses sogenannte Short Covering führte zu zusätzlichen Kauforders und beschleunigte den Kursanstieg erheblich. Dadurch fiel die Aufwärtsbewegung deutlich stärker aus, als es die fundamentalen Angebots- und Nachfragedaten allein vermuten lassen würden.
Fundamentaldaten bleiben insgesamt stabil
Trotz der kräftigen Kursgewinne präsentiert sich die Versorgungslage in den USA weiterhin solide. Nach dem jüngsten USDA Crop Progress Report wurden bereits:
- 67% der Winterweizenernte eingebracht,
- 72% des Sommerweizens haben das Ährenstadium erreicht,
- 58% der Bestände werden mit "gut" bis "sehr gut" bewertet.
Diese Daten sprechen gegen eine akute globale Versorgungsknappheit. Die aktuelle Preisentwicklung wird daher überwiegend von geopolitischen Risiken und der Marktpositionierung institutioneller Anleger bestimmt. Unterstützend wirkt zudem die Exportnachfrage. Taiwan kaufte zuletzt rund 98.000 Tonnen US-Weizen. Die EU-Exporte liegen zwar bislang leicht unter dem Vorjahresniveau, die internationale Nachfrage bleibt jedoch stabil.
Weizen Prognose: Entscheidet das Schwarze Meer über den nächsten Kursschub?
Die kurzfristige Weizen Prognose hängt nahezu vollständig von der Entwicklung im Schwarzen Meer ab.
Sollten die Exportbeschränkungen Russlands bestehen bleiben oder sich die militärischen Auseinandersetzungen auf weitere Hafenanlagen ausweiten, könnte der Weizenpreis seinen Aufwärtstrend fortsetzen.
Eine schnelle Entspannung der geopolitischen Lage dürfte dagegen den Fokus wieder auf die vergleichsweise komfortable weltweite Versorgungslage lenken und Gewinnmitnahmen begünstigen.
Chartanalyse: WHEAT im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der CBOT-Weizen-Future befindet sich inzwischen den dritten Handelstag in Folge im Aufwärtstrend. Das Ausmaß der aktuellen Rally ähnelt der dynamischen Aufwärtsbewegung zwischen dem 8. und 14. Mai. Mit dem Anstieg wurde ein bedeutender Widerstandsbereich erreicht. Ein nachhaltiger Ausbruch über 700 US-Cent je Scheffel könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen und den Weg in Richtung neuer Mehrjahreshochs ebnen. Solange dieser Ausbruch jedoch ausbleibt, bleibt auch eine technische Gegenbewegung in den Bereich zwischen 640 und 650 US-Cent ein realistisches Szenario.
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
FAQ zur Weizen Prognose
Warum steigt der Weizenpreis aktuell?
Vor allem die verschärfte geopolitische Lage im Schwarzen Meer, niedrigere russische Exportprognosen, schwächere Ernteaussichten in Frankreich und umfangreiche Short-Eindeckungen institutioneller Anleger treiben den Markt.
Welche Rolle spielt Russland für den Weizenmarkt?
Russland ist der weltweit größte Weizenexporteur. Bereits kleinere Einschränkungen der Exportlogistik können erhebliche Auswirkungen auf die internationalen Preise haben.
Ist der aktuelle Preisanstieg nachhaltig?
Das hängt maßgeblich von der geopolitischen Entwicklung ab. Bleiben Exportprobleme bestehen, könnten die Preise weiter steigen. Entspannt sich die Lage, dürfte wieder die solide globale Versorgung in den Vordergrund rücken.
Welche Kursmarken sind jetzt wichtig?
Charttechnisch gilt der Bereich um 700 US-Cent je Scheffel als entscheidender Widerstand. Auf der Unterseite stellt die Zone zwischen 640 und 650 US-Cent eine wichtige Unterstützung dar.
Kakaopreis steigt aufgrund einer wieder anziehenden Nachfrage in Asien, Europa verzeichnet weiterhin Rückgang
CHART des Tages: Nasdaq-Futures geben trotz besser als erwarteter TSMC-Ergebnisse um 0,6 % nach! Eine Realitätsprüfung für die KI? (16.07.2026)
TSMC Rekordquartal zementiert die Vormachtstellung im KI-Boom
JP Morgan und Goldman Sachs: die Wall Street als heimlicher Gewinner des KI-Booms
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.