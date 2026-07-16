Weizen Prognose: Steigende Preise nach Eskalation im Schwarzen Meer - Börse Aktuell

Die Weizen Prognose hat sich innerhalb weniger Tage deutlich aufgehellt. Die Futures auf CBOT-Weizen (WHEAT) sind über 680 US-Cent je Scheffel gestiegen und haben damit den höchsten Stand seit rund zwei Jahren erreicht. Allein innerhalb einer Handelssitzung legte der Weizenpreis um rund 5% zu, seit Wochenbeginn summiert sich das Plus auf etwa 7%.

► WHEAT ISIN: US12492G1040 | WKN: 530278

Auslöser der Rally sind die verschärften Spannungen zwischen Russland und der Ukraine, die erneut Sorgen über die Getreideexporte aus dem Schwarzen Meer auslösen. Gleichzeitig verstärken sinkende Exportprognosen für Russland, wetterbedingte Ernteprobleme in Europa sowie umfangreiche Leerverkaufspositionen institutioneller Anleger den Preisanstieg.

Warum steigt der Weizenpreis? Die wichtigsten Kurstreiber

Mehrere Faktoren sprechen derzeit für steigende Weizenpreise:

Die russische Weizenernte liegt aktuell 7 bis 14 Tage hinter dem Vorjahresniveau zurück. Spätere Aussaaten und Dieselknappheit verzögern die Ernte und den Export.

Analysten haben ihre Prognosen für die russischen Weizenexporte im Juli deutlich gesenkt. IKAR erwartet inzwischen weniger als 2 Mio. Tonnen statt zuvor 2,5 Mio. Tonnen, SovEcon rechnet ebenfalls mit lediglich rund 2 Mio. Tonnen.

Die zunehmenden Risiken im Asowschen Meer erschweren den Schiffsverkehr. Reedereien beschränken seit dem 10. Juli ihre Fahrten durch den Asow-Don-Kanal.

Rund 25% der russischen Getreide- und Sonnenblumenölexporte werden über die flachen Häfen am Asowschen Meer abgewickelt. Verzögerungen könnten während der Exportsaison zu Engpässen führen.

Frankreich erwartet nach mehreren Hitzewellen einen Rückgang der Weichweizenernte um rund 4% auf etwa 32 Mio. Tonnen.

Die durchschnittlichen Erträge sollen auf 6,93 Tonnen je Hektar sinken und damit rund 7% unter dem Vorjahresniveau liegen.

Diese Entwicklungen sorgen für wachsende Unsicherheit hinsichtlich der weltweiten Versorgung mit Weizen.

Schwarzes Meer bleibt der wichtigste Einflussfaktor

Die geopolitische Lage im Schwarzen Meer entwickelt sich erneut zum entscheidenden Preistreiber. Nach ukrainischen Drohnenangriffen schränkte Russland den Schiffsverkehr im Asowschen Meer ein. Gleichzeitig wurden Hafenanlagen in Odessa erneut angegriffen. Hinzu kommen Berichte über Schäden an Getreidelagern im Nahen Osten infolge militärischer Angriffe.

Da Russland weiterhin der weltweit größte Weizenexporteur ist und Russland sowie die Ukraine gemeinsam einen bedeutenden Anteil des globalen Getreidehandels stellen, reagieren die Rohstoffmärkte äußerst sensibel auf mögliche Unterbrechungen der Lieferketten. Das Schwarze Meer ist die wichtigste Exportverbindung zwischen Osteuropa und den Importländern in Afrika, Asien sowie dem Nahen Osten. Bereits kleinere Einschränkungen können Transportkosten erhöhen, Lieferzeiten verlängern und die internationalen Agrarpreise deutlich steigen lassen.

Spekulative Anleger verstärken die Aufwärtsbewegung

Neben den geopolitischen Risiken spielte auch die Positionierung institutioneller Investoren eine entscheidende Rolle. Vor Beginn der Rally hielten Hedgefonds und andere spekulative Marktteilnehmer außergewöhnlich hohe Netto-Short-Positionen auf CBOT-Weizen. Als sich die geopolitische Lage verschärfte, mussten zahlreiche Marktteilnehmer ihre Leerverkäufe schließen. Dieses sogenannte Short Covering führte zu zusätzlichen Kauforders und beschleunigte den Kursanstieg erheblich. Dadurch fiel die Aufwärtsbewegung deutlich stärker aus, als es die fundamentalen Angebots- und Nachfragedaten allein vermuten lassen würden.

Fundamentaldaten bleiben insgesamt stabil

Trotz der kräftigen Kursgewinne präsentiert sich die Versorgungslage in den USA weiterhin solide. Nach dem jüngsten USDA Crop Progress Report wurden bereits:

67% der Winterweizenernte eingebracht,

72% des Sommerweizens haben das Ährenstadium erreicht,

58% der Bestände werden mit "gut" bis "sehr gut" bewertet.

Diese Daten sprechen gegen eine akute globale Versorgungsknappheit. Die aktuelle Preisentwicklung wird daher überwiegend von geopolitischen Risiken und der Marktpositionierung institutioneller Anleger bestimmt. Unterstützend wirkt zudem die Exportnachfrage. Taiwan kaufte zuletzt rund 98.000 Tonnen US-Weizen. Die EU-Exporte liegen zwar bislang leicht unter dem Vorjahresniveau, die internationale Nachfrage bleibt jedoch stabil.

Weizen Prognose: Entscheidet das Schwarze Meer über den nächsten Kursschub?

Die kurzfristige Weizen Prognose hängt nahezu vollständig von der Entwicklung im Schwarzen Meer ab.

Sollten die Exportbeschränkungen Russlands bestehen bleiben oder sich die militärischen Auseinandersetzungen auf weitere Hafenanlagen ausweiten, könnte der Weizenpreis seinen Aufwärtstrend fortsetzen.

Eine schnelle Entspannung der geopolitischen Lage dürfte dagegen den Fokus wieder auf die vergleichsweise komfortable weltweite Versorgungslage lenken und Gewinnmitnahmen begünstigen.

Chartanalyse: WHEAT im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der CBOT-Weizen-Future befindet sich inzwischen den dritten Handelstag in Folge im Aufwärtstrend. Das Ausmaß der aktuellen Rally ähnelt der dynamischen Aufwärtsbewegung zwischen dem 8. und 14. Mai. Mit dem Anstieg wurde ein bedeutender Widerstandsbereich erreicht. Ein nachhaltiger Ausbruch über 700 US-Cent je Scheffel könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen und den Weg in Richtung neuer Mehrjahreshochs ebnen. Solange dieser Ausbruch jedoch ausbleibt, bleibt auch eine technische Gegenbewegung in den Bereich zwischen 640 und 650 US-Cent ein realistisches Szenario.

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FAQ zur Weizen Prognose

Warum steigt der Weizenpreis aktuell?

Vor allem die verschärfte geopolitische Lage im Schwarzen Meer, niedrigere russische Exportprognosen, schwächere Ernteaussichten in Frankreich und umfangreiche Short-Eindeckungen institutioneller Anleger treiben den Markt.

Welche Rolle spielt Russland für den Weizenmarkt?

Russland ist der weltweit größte Weizenexporteur. Bereits kleinere Einschränkungen der Exportlogistik können erhebliche Auswirkungen auf die internationalen Preise haben.

Ist der aktuelle Preisanstieg nachhaltig?

Das hängt maßgeblich von der geopolitischen Entwicklung ab. Bleiben Exportprobleme bestehen, könnten die Preise weiter steigen. Entspannt sich die Lage, dürfte wieder die solide globale Versorgung in den Vordergrund rücken.

Welche Kursmarken sind jetzt wichtig?

Charttechnisch gilt der Bereich um 700 US-Cent je Scheffel als entscheidender Widerstand. Auf der Unterseite stellt die Zone zwischen 640 und 650 US-Cent eine wichtige Unterstützung dar.