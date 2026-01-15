Wells Fargo Aktie: Fed hebt Obergrenze auf, Gewinne über Erwartungen - jetzt Aktien kaufen?

Die Wells Fargo Aktie steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Nach Jahren regulatorischer Einschränkungen hat die US-Notenbank die Vermögensobergrenze (Asset Cap) aufgehoben – ein Meilenstein für die Bank. Gleichzeitig übertraf Wells Fargo im vierten Quartal 2025 die Gewinnerwartungen, auch wenn der Umsatz leicht hinter den Prognosen zurückblieb. Für Anleger stellt sich nun die zentrale Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um Wells Fargo Aktien zu kaufen?

► Wells Fargo WKN: 857949 | ISIN: US9497461015 | Ticker: WFC.US

geschrieben von Jens Klatt

💰 1. Gewinne schlagen Erwartungen – Umsatz leicht schwächer

Die Quartalszahlen zeigen ein solides, aber gemischtes Bild:

📊 Bereinigtes EPS: 1,76 USD (Erwartung: 1,66 USD)

💵 Umsatz: 21,29 Mrd. USD (unter Konsens von 21,64 Mrd. USD)

📈 Umsatzwachstum YoY: +4 %

💼 Bereinigter Nettogewinn: 5,8 Mrd. USD

Trotz leichter Umsatzenttäuschung unterstreicht der Gewinn die operative Stärke der Wells Fargo Aktie .

🏛️ 2. Aufhebung der Fed-Obergrenze als Gamechanger

Ein historisch wichtiger Schritt für Wells Fargo:

🏦 Asset Cap der Federal Reserve aufgehoben

⚖️ Beendigung mehrerer Zustimmungsbeschlüsse

📈 Mehr Wachstumsspielraum im Privat- und Firmenkundengeschäft

🗣️ CEO Charlie Scharf spricht von „gleichen Wettbewerbsbedingungen“

Die regulatorische Entlastung gilt als einer der größten Kurstreiber für die Wells Fargo Aktie in den kommenden Jahren .

📊 3. Starke Bilanz & Aktionärsfreundliche Kapitalpolitik

Auch bilanziell zeigt sich die Bank robust:

💳 Durchschnittliche Kredite: +5 % auf 955,8 Mrd. USD

🏦 Einlagen: +2 % auf 1,38 Bio. USD

📉 Nettoabschreibungen: –13 % YoY

🧮 CET1-Quote: 10,6 %

🔁 Aktienrückkäufe: 5,0 Mrd. USD im Quartal

Diese Kennzahlen machen Wells Fargo attraktiv für Investoren, die Bankaktien kaufen möchten .

📌 Fazit: Wells Fargo Aktie – Aktien kaufen mit Turnaround-Fantasie

Die Wells Fargo Aktie profitiert von einer seltenen Kombination aus regulatorischer Entlastung, solider Ertragskraft und starker Kapitalbasis. Kurzfristige Kursschwankungen nach den Zahlen ändern nichts an der strategischen Bedeutung der aufgehobenen Fed-Beschränkungen.

🟢 Chancen

Wegfall regulatorischer Wachstumsbremsen

Solide Gewinne & verbesserte Kreditqualität

Umfangreiche Aktienrückkäufe

🔴 Risiken

Konjunkturabhängigkeit

Zinsumfeld & Margendruck

Wettbewerbsintensiver US-Bankensektor

Fazit:

Wer Wells Fargo Aktien kaufen möchte, setzt auf eine klassische Turnaround-Story im US-Bankensektor. Mit neuem Wachstumsspielraum könnte die Aktie langfristig deutlich profitieren.

Wells Fargo Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Wells Fargo Aktie

Was macht Wells Fargo als Unternehmen?

Wells Fargo ist eine der größten Banken der USA und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft, Hypotheken, Investment-Services und Vermögensverwaltung an.

Warum steht die Wells Fargo Aktie aktuell im Fokus?

Die Wells Fargo Aktie steht im Fokus, da die US-Notenbank die jahrelange Vermögensobergrenze (Asset Cap) aufgehoben hat. Dadurch erhält die Bank wieder mehr Wachstumsspielraum.

Sollte man die Wells Fargo Aktie jetzt kaufen?

Ob Anleger Wells Fargo Aktien kaufen sollten, hängt vom Anlagehorizont ab. Langfristig bietet die Aktie Turnaround-Potenzial, kurzfristig bleibt sie konjunktur- und zinsabhängig.

Welche Chancen bietet die Wells Fargo Aktie?

Chancen ergeben sich aus der regulatorischen Entlastung, steigenden Kreditvolumina, einer soliden Kapitalbasis sowie umfangreichen Aktienrückkäufen.

Welche Risiken gibt es bei der Wells Fargo Aktie?

Zu den Risiken zählen Konjunkturabschwächung, Margendruck durch das Zinsumfeld, regulatorische Eingriffe und der intensive Wettbewerb im US-Bankensektor.

Ist die Wells Fargo Aktie für langfristige Anleger geeignet?

Für langfristige Anleger mit moderater Risikobereitschaft kann die Wells Fargo Aktie als Turnaround- und Dividendeninvestment interessant sein.