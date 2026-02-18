Western Digital Aktie im Fokus: KI-Boom treibt Auslastung und Milliarden-Deal

Aktien News: Western Digital Aktie profitiert vom KI-Boom 🚀

Die Western Digital Aktie rückt aktuell stark in den Fokus der Anleger. Gleich zwei bedeutende Entwicklungen sorgen für neue Dynamik: Zum einen ist die komplette HDD-Produktionskapazität für 2026 bereits ausverkauft, zum anderen beschleunigt das Unternehmen den Verkauf seiner verbleibenden SanDisk-Beteiligung im Wert von rund 3 Milliarden US-Dollar.

Die Aktie reagiert mit einem Kurssprung von über 8 % – ein klares Signal, dass der Markt die Kombination aus KI-Wachstum und strategischer Neuausrichtung positiv bewertet.

► Western Digital WKN: 863060 | ISIN: US9581021055 | Ticker: WDC.US

🔎 Drei Key Takeaways

1️⃣ 2026 komplett ausgebucht

Western Digital hat seine gesamte HDD-Produktionskapazität für 2026 verkauft – ein starkes Signal für Nachfrage und Umsatzvisibilität.

2️⃣ SanDisk-Anteil wird monetarisiert

Der Verkauf der verbleibenden Beteiligung bringt rund 3 Mrd. USD und stärkt Bilanz sowie finanzielle Flexibilität.

3️⃣ Transformation zum KI-Infrastruktur-Play

Die Western Digital Aktie wird zunehmend als Profiteur des KI-Rechenzentrumsbooms gesehen – nicht mehr nur als klassischer Hardware-Wert.

KI treibt Nachfrage nach HDD-Kapazitäten

Western Digital meldete, dass die HDD-Produktion für 2026 vollständig ausgebucht ist. Haupttreiber ist die steigende Nachfrage von Hyperscalern und Rechenzentrumsbetreibern, die massiv in KI-Infrastruktur investieren.

Warum sind HDDs trotz SSD-Konkurrenz gefragt?

KI-Anwendungen erzeugen enorme Datenmengen

HDDs bieten kostengünstige Speicherkapazität für Archivierung

Cloud-Anbieter benötigen skalierbare Storage-Lösungen

Langfristige Lieferverträge (LTAs) könnten sich sogar bis 2027–2028 erstrecken. Das erhöht die Planungssicherheit und stabilisiert potenziell Margen und Cashflows.

Mit einem Forward-KGV von rund 34 wird die Western Digital Aktie mittlerweile klar als Teil der AI-Infrastruktur-Story bewertet.

Verkauf der SanDisk-Beteiligung stärkt Bilanz 💰

Parallel dazu trennt sich Western Digital von seiner restlichen SanDisk-Beteiligung im Wert von rund 3,09 Milliarden US-Dollar.

Wichtige Punkte:

Die Platzierung erfolgt mit einem leichten Abschlag zum letzten Kurs

Der Erlös fließt an Western Digital, nicht an SanDisk

Ziel ist Bilanzoptimierung und strukturelle Vereinfachung

Mögliche steuerliche Vorteile durch Timing

Für Investoren signalisiert dieser Schritt:

Reduzierung potenzieller Verschuldung

Mehr Liquidität

Klarere strategische Ausrichtung nach dem Spin-off

Marktinterpretation: Wachstums- und Restrukturierungsstory

Die aktuellen Aktien News rund um Western Digital senden eine doppelte Botschaft:

Operativ:

Das Unternehmen profitiert direkt vom KI-Investitionszyklus.

Finanziell:

Die Monetarisierung der SanDisk-Anteile verbessert die Kapitalstruktur.

Strategisch:

Western Digital positioniert sich klar als Infrastruktur-Zulieferer für das KI-Zeitalter.

Risiken nicht außer Acht lassen ⚠️

Trotz der positiven Schlagzeilen sollten Anleger folgende Punkte im Blick behalten:

„Ausverkauft“ garantiert keine automatische Margensteigerung

Der KI-Boom ist zyklisch und abhängig von Hyperscaler-CAPEX

Bewertungsniveaus im AI-Sektor bleiben hoch

Der große SanDisk-Blockverkauf könnte kurzfristig Druck auf SNDK ausüben

Fazit: Western Digital Aktie zwischen KI-Wachstum und Bilanzstärke

Die Western Digital Aktie verbindet derzeit zwei starke Narrative:

Profiteur der KI-getriebenen Rechenzentrumsinvestitionen Strategische Neuausrichtung mit verbesserter Bilanzstruktur

Sollte der KI-CAPEX-Zyklus anhalten und das Unternehmen seine Margen stabilisieren, könnte sich die aktuelle Dynamik fortsetzen. Gleichzeitig bleibt die Bewertung anspruchsvoll – was die Aktie sensibel für Stimmungsumschwünge im Technologiesektor macht.

Western Digital Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

