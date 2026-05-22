Wirtschaftskalender heute: US-Konsumdaten und IFO überraschen positiv | Börse heute im Fokus

Der heutige Wirtschaftskalender fällt insgesamt vergleichsweise ruhig aus. Dennoch dürfte die Börse heute besonders auf die finalen Daten zur US-Verbraucherstimmung sowie die Inflationserwartungen der University of Michigan reagieren. Zusätzlich stehen wichtige Konjunkturdaten aus Kanada auf der Agenda, darunter Einzelhandelsumsätze und Erzeugerpreise. Bereits am Vormittag sorgten positive Stimmungsdaten aus Europa für Unterstützung an den Finanzmärkten. Vor allem die aktuellen IFO-Daten aus Deutschland signalisierten eine leichte Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds. Positive Unternehmensstimmung in Europa unterstützt die Börse heute In Frankreich blieb der allgemeine Geschäftsklimaindex stabil bei 94 Punkten und entsprach damit den Erwartungen des Marktes. Überraschend stark entwickelte sich hingegen das Stimmungsbarometer für den Industriesektor, das auf 102 Punkte stieg - erwartet wurden lediglich 99 Punkte nach zuvor 100. Auch die deutschen IFO-Daten fielen besser aus als prognostiziert. Der IFO-Erwartungsindex stieg auf 83,8 Punkte und lag damit über den erwarteten 83,5 Punkten. Gleichzeitig verbesserte sich der IFO-Geschäftsklimaindex auf 84,9 Punkte nach zuvor 84,4 Punkten. Die Zahlen deuten auf eine moderate Stabilisierung der deutschen Wirtschaft hin und könnten der Börse heute weiteren Rückenwind verleihen. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 14:30 Uhr | Kanada - Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich Prognose: 0,6 %

Vorher: 0,7 % 14:30 Uhr | Kanada - Kern-Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich Prognose: 0,9 %

Vorher: 0,5 % 14:30 Uhr | Kanada - PPI im Monatsvergleich Prognose: 1,3 %

Vorher: 2,4 % 14:30 Uhr | Kanada - Kern-PPI im Jahresvergleich Prognose: 7,8 %

Vorher: keine Angabe 14:30 Uhr | USA - Richmond Fed Manufacturing Index im Monatsvergleich Prognose: 2,6 %

Vorher: 12,0 % 16:00 Uhr | USA - University of Michigan Verbrauchervertrauen (final) Prognose: 48,2 Punkte

Vorher: 48,2 Punkte 16:00 Uhr | USA - Inflationserwartungen der University of Michigan (5 Jahre) Prognose: 3,4 %

Vorher: 3,4 % 16:00 Uhr | USA - Inflationserwartungen der University of Michigan (1 Jahr) Prognose: 4,6 %

Vorher: 4,5 % 16:00 Uhr | USA - Konsumerwartungen der University of Michigan Prognose: 48,5 Punkte

Vorher: 48,5 Punkte 16:00 Uhr | USA - Aktuelle Lageeinschätzung der University of Michigan Prognose: 48 Punkte

Vorher: 47,8 Punkte Reden von Notenbankvertretern im Fokus Neben den Konjunkturdaten könnten heute auch Aussagen führender Zentralbankvertreter die Märkte bewegen. Termine der Zentralbanksprecher: 13:30 Uhr - EZB-Mitglied Boris Vujčić

13:30 Uhr - EZB-Mitglied Muller

13:30 Uhr - EZB-Mitglied Kazimir

16:00 Uhr - Fed-Gouverneur Christopher Waller Gerade mit Blick auf die Zinsperspektiven dürften Händler an der Börse heute besonders aufmerksam auf Hinweise zur weiteren Geldpolitik achten. EURUSD stabilisiert sich vor wichtigen US-Daten Das Währungspaar EURUSD zeigt sich im Tageschart stabil, während Anleger auf neue Impulse aus den USA warten. Vor allem die finalen Michigan-Daten könnten am Nachmittag für erhöhte Volatilität sorgen. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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