Wirtschaftskalender: Am Mittwoch stehen wichtige Ergebnisse für das 2. Quartal und die PPI-Inflationszahlen an (15.07.26)

- Der Wirtschaftskalender wird heute von den US-Erzeugerpreisen (PPI), mehreren Zinsentscheidungen und wichtigen Quartalszahlen dominiert
- Die überraschend schwachen US-Inflationsdaten erhöhen die Aufmerksamkeit für weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed
- IBM hat mit dem stärksten Kurseinbruch seit 1986 die Berichtssaison spektakulär eröffnet - weitere Unternehmenszahlen könnten für zusätzliche Volatilität sorgen
- Der Wirtschaftskalender wird heute von den US-Erzeugerpreisen (PPI), mehreren Zinsentscheidungen und wichtigen Quartalszahlen dominiert
- Die überraschend schwachen US-Inflationsdaten erhöhen die Aufmerksamkeit für weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed
- IBM hat mit dem stärksten Kurseinbruch seit 1986 die Berichtssaison spektakulär eröffnet - weitere Unternehmenszahlen könnten für zusätzliche Volatilität sorgen
Die Berichtssaison in den USA nimmt deutlich an Fahrt auf und sorgt für erhöhte Volatilität an den Finanzmärkten. Nach dem historischen Kurseinbruch der IBM-Aktie - dem stärksten Tagesverlust seit 1986 - richtet sich der Blick der Anleger nun auf weitere Unternehmenszahlen sowie wichtige Konjunkturdaten. Im Wirtschaftskalender stehen heute vor allem die US-Erzeugerpreise (PPI), mehrere Zinsentscheidungen sowie zahlreiche Quartalsberichte im Mittelpunkt. Für die Börse heute könnten diese Termine richtungsweisend sein.
Börse heute: US-Inflationsdaten bleiben das dominierende Thema
Die gestrigen US-Inflationsdaten sorgten für eine deutliche Überraschung. Der Verbraucherpreisindex (VPI) fiel im Juni im Monatsvergleich um 0,4% - der erste monatliche Preisrückgang seit dem Corona-Jahr 2020. Noch wichtiger für die Märkte war jedoch der Kern-VPI, der im Jahresvergleich lediglich um 2,6% zulegte und damit deutlich unter den Erwartungen lag.
Fed-Chef Kevin Warsh bekräftigte während seiner Anhörung vor dem US-Kongress, dass Preisstabilität höchste Priorität habe. Er erklärte, Inflation sei "in gewisser Weise eine Entscheidung" der Geldpolitik und betonte zugleich die politische Unabhängigkeit der US-Notenbank.
China schwächt sich weiter ab
Auch aus China kamen wichtige Konjunkturdaten. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal lediglich um 4,3% im Jahresvergleich und damit so langsam wie seit 2022 nicht mehr. Belastend wirken weiterhin die Immobilienkrise, die schwache Binnennachfrage sowie rückläufige Investitionen.
Etwas freundlicher fielen die Daten zum Einzelhandel aus. Die Einzelhandelsumsätze entwickelten sich besser als erwartet und deuten auf eine leichte Stabilisierung des Konsums hin.
Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute
(alle Angaben in deutscher Zeit)
Mittwoch
Eurozone - Industrieproduktion (Mai)
- Uhrzeit: 10:00 Uhr
- Vorher: 0,3%
- Prognose: -0,4%
USA - Erzeugerpreise (PPI) Juni
- Uhrzeit: 13:30 Uhr
- Vorher: 6,5%
- Prognose: 6,2%
Kanada - Zinsentscheidung der Bank of Canada
- Uhrzeit: 14:45 Uhr
- Vorher: 2,25%
- Prognose: 2,25%
Südkorea - Zinsentscheidung
- Uhrzeit: 23:30 Uhr
- Vorher: 2,50%
- Prognose: 2,75%
Donnerstag
Großbritannien - Industrieproduktion (Mai)
- Uhrzeit: 07:00 Uhr
- Vorher: -0,2%
- Prognose: 1,3%
Quartalszahlen im Fokus
Vor Börsenbeginn in den USA veröffentlichen heute:
- Johnson & Johnson
- Morgan Stanley
- BlackRock
Nach US-Börsenschluss folgen:
- United Airlines
- BitMine Immersion
- Kinder Morgan
Nach den starken Marktreaktionen auf die IBM-Zahlen dürften Anleger die weiteren Unternehmensberichte besonders genau verfolgen.
Drei Märkte im Blick
Öl
Die Ölpreise bleiben auf erhöhtem Niveau. Zwar rückte US-Präsident Donald Trump von seinem Vorschlag einer 20%-Abgabe auf Transporte durch die Straße von Hormus ab, dennoch bleibt der Schiffsverkehr in der Region deutlich eingeschränkt. Das hält den Risikoaufschlag am Ölmarkt hoch.
S&P 500
Mit der laufenden Berichtssaison dürfte die Volatilität am US-Aktienmarkt hoch bleiben. Neben den Quartalszahlen werden die heutigen US-Erzeugerpreise genau analysiert, um Hinweise auf die weitere Inflationsentwicklung und die Geldpolitik der Fed zu erhalten.
EURNOK
Die norwegische Krone konnte seit Monatsbeginn deutlich zulegen. Unterstützt wird sie vor allem durch die gestiegenen Energiepreise. Zusätzlich richten sich die Erwartungen auf die Sitzung der Norges Bank im August, bei der eine weitere Zinserhöhung möglich erscheint.
Experten Fazit: Wirtschaftskalender könnte die Börse heute bewegen
Der heutige Wirtschaftskalender liefert mit den US-Erzeugerpreisen, mehreren Zinsentscheidungen und zahlreichen Quartalsberichten gleich mehrere potenzielle Kurstreiber. Nachdem der überraschend schwache US-Verbraucherpreisindex Hoffnungen auf eine nachlassende Inflation geweckt hat, dürften die Erzeugerpreise nun zeigen, ob sich dieser Trend auch auf Unternehmensebene bestätigt. Für die Börse heute verspricht dies einen ereignisreichen Handelstag.
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
ASML Aktie: Europas Tech-Gigant auf absolutem Rekordkurs
BÖRSE AKTUELL:Wie geht es weiter mit der Straße von Hormus, der Inflation und den US-Zinsen? (15.07.2026)
Börse heute: Die niedrigere Inflation schwächt den Dollar und lässt Gold und den S&P 500 zu Kursgewinnen aufschwingen
Fragen und Antworten von Fed-Vorsitzendem Kevin Warsh nach seiner Anhörung vor dem Kongress: Inflationsstabilität ist ein zentraler Faktor
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.