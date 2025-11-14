Börse heute: Wichtige Termine im Wirtschaftskalender & Eurozonen-GDP

- Eurozonen-GDP im Fokus
- Börse heute blickt auf die Fed
- Inflations- und Arbeitsmarktdaten prägen den Tag
Der Wirtschaftskalender liefert heute mehrere marktbewegende Ereignisse, die für alle Anleger und Trader entscheidend sind. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Q3-2025 BIP-Veröffentlichung der Eurozone, der zweiten von drei Schätzungen. Analysten erwarten ein leichtes Wachstum im Quartalsvergleich und eine etwas abgeschwächte Entwicklung im Jahresvergleich (YoY) gegenüber Q2 2025.
Fokus der Börse heute: Fed-Reden und Zinserwartungen
Im weiteren Verlauf verlagert sich die Aufmerksamkeit der Märkte auf die USA. Mehrere Mitglieder des FOMC – darunter Bostic, Schmid und Logan – halten heute Reden. Bereits gestern gaben Fed-Vertreter deutliche Hinweise, dass eine Pause der Zinssenkungen bei der Dezember-Sitzung wahrscheinlicher wird.
Die Märkte bewerten die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rate Cuts nur noch mit 52 %, verglichen mit 94 % vor einem Monat – ein wichtiger Faktor für die Börse heute.
🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick
(alle Angaben in deutscher Zeit)
09:45 Uhr – Frankreich (Inflationsdaten Oktober)
-
CPI (VPI): Prognose 1,0 % im Jahresvergleich (YoY); zuvor 1,2 %
-
CPI (VPI): Prognose 0,1 % im Monatsvergleich (MoM); zuvor −1,0 %
-
HICP: Prognose 0,9 % YoY; zuvor 1,1 %
-
HICP: Prognose 0,1 % MoM; zuvor −1,1 %
10:00 Uhr – Spanien (Inflationsdaten Oktober)
-
CPI: Prognose 0,7 % MoM; zuvor −0,3 %
-
CPI: Prognose 3,1 % YoY; zuvor 3,0 %
-
HICP: Prognose 0,5 % MoM; zuvor 0,2 %
-
HICP: Prognose 3,2 % YoY; zuvor 3,0 %
12:00 Uhr – Eurozone
Beschäftigungsdaten (Q3)
-
Beschäftigungsänderung: Prognose 0,1 % im Quartalsvergleich (QoQ); zuvor 0,1 %
-
YoY: zuvor 0,6 %
BIP-Daten (Q3)
-
BIP: Prognose 0,2 % QoQ; zuvor 0,1 %
-
BIP: Prognose 1,3 % YoY; zuvor 1,5 %
12:30 Uhr – EZB
-
Rede von Elderson
13:00 Uhr – Deutschland
-
Rede von Buba-Vize Buch
14:30 Uhr – USA (Arbeitsmarktdaten)
-
Fortgesetzte Anträge: zuvor 1.926K
-
4-Wochen-Durchschnitt: zuvor 237.50K
-
Nonfarm-Produktivität (Q3): zuvor 3,3 % QoQ
15:30 Uhr – Kanada (Herstellungsumsätze September)
-
Prognose 2,8 % MoM; zuvor −1,0 %
15:30 Uhr – Eurozone
-
Rede von Elderson
15:30 Uhr – Deutschland
-
Rede von Buba-Mitglied Mauderer
16:20 Uhr – USA
-
Rede von FOMC-Mitglied Bostic
17:00 Uhr – Eurozone
-
Rede von EZB-Chefvolkswirt Lane
17:05 Uhr – USA
-
Rede von FOMC-Mitglied Schmid
21:30 Uhr – USA
-
Rede von FOMC-Mitglied Logan
22:20 Uhr – USA
-
Weitere Rede von Bostic
-
BÖRSE HEUTE: Wall Street stabilisiert sich leicht (14.11.2025)
DAX: Europäische Märkte setzen Rückgang fort
EILMELDUNG: EU-BIP-Daten leicht über den Erwartungen! 📈💶
EILMELDUNG: Die Inflation in Frankreich und Spanien entsprach den Erwartungen 📌
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.