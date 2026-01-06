Wirtschaftskalender: Börse heute im Zeichen von PMI- & Inflationsdaten 🗓️📊

Das Wichtigste in Kürze Europa: PMI-Daten belasten die Börse heute

UK & USA: Wichtige Impulse für Marktstimmung

Inflation: Frankreich & Deutschland im Fokus

Der Wirtschaftskalender ist heute zwar vergleichsweise dünn, liefert jedoch entscheidende Konjunktursignale für die Börse heute. Im Fokus stehen vor allem die Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus Europa, Großbritannien und den USA sowie Inflationsdaten aus Frankreich und Deutschland. Trotz des Dreikönigstags bleiben die wichtigsten internationalen Börsen geöffnet, sodass die Daten unmittelbaren Einfluss auf Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkte haben können. 🚀 Key Takeaways 1. Europa: PMI-Daten belasten die Börse heute Die europäischen Einkaufsmanagerindizes senden überwiegend schwächere Signale: Deutschland Services-PMI: Prognose 52,6 (zuvor 53,1)

Frankreich Services-PMI: Prognose 50,2 (zuvor 51,4)

Eurozone Services-PMI: Prognose 52,6 (zuvor 53,6) Die rückläufigen Erwartungen deuten auf eine Abkühlung im Dienstleistungssektor hin. Für die Börse heute bedeutet das erhöhte Vorsicht bei zyklischen Aktien, insbesondere im europäischen Marktumfeld. 2. UK & USA: Wichtige Impulse für Marktstimmung Auch aus dem angelsächsischen Raum kommen richtungsweisende Daten: UK Services-PMI: Prognose 52,1 (zuvor 51,3)

US Services-PMI: Prognose 52,9 (zuvor 54,1)

US Composite-PMI: Prognose 53,0 Während Großbritannien leichte Stabilisierung signalisiert, deuten die US-Daten auf eine moderate Wachstumsverlangsamung hin. Diese Zahlen könnten die Zinserwartungen beeinflussen und damit direkte Auswirkungen auf die Börse heute haben. 📉 3. Inflation: Frankreich & Deutschland im Fokus Neben den PMI-Daten rücken Inflationszahlen in den Vordergrund: Frankreich HVPI YoY: 0,7 % (unter Prognose)

Deutschland HVPI YoY: Prognose 2,2 % (zuvor 2,6 %)

Deutschland VPI YoY: Prognose 2,0 % Sinkende Inflationsraten erhöhen die Fantasie auf lockerere Geldpolitik, was zinssensitive Sektoren unterstützen könnte. Für die Börse heute bleibt die Reaktion der Anleihemärkte entscheidend. 📌 Fazit: Wirtschaftskalender liefert wichtige Signale – Börse heute bleibt datengetrieben Der heutige Wirtschaftskalender zeigt: Auch an ruhigen Tagen können Konjunktur- und Inflationsdaten maßgeblich für die Börse heute sein. Schwächere PMI-Werte treffen auf sinkende Inflation – eine Mischung, die Geldpolitik, Zinsen und Marktstimmung gleichermaßen beeinflusst. 🟢 Chancen Zinssenkungsfantasie durch sinkende Inflation

Unterstützung für zinssensitive Aktien

Volatilitätschancen rund um US-Daten 🔴 Risiken Anhaltende Konjunkturabkühlung in Europa

Enttäuschende US-PMI-Zahlen

Nervöse Marktreaktionen bei geringen Umsätzen Fazit:

