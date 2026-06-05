Wirtschaftskalender heute: NFP-Daten im Fokus | Börse heute mit S&P 500, Nasdaq und EUR/USD

- US-Arbeitsmarktbericht im Fokus
- Hohe Volatilität bei USD, Aktien und Gold erwartet
- Schwächere NFP-Daten könnten Zinssenkungsfantasien stärken
- US-Arbeitsmarktbericht im Fokus
- Hohe Volatilität bei USD, Aktien und Gold erwartet
- Schwächere NFP-Daten könnten Zinssenkungsfantasien stärken
Die Börse heute richtet ihren Blick auf die Veröffentlichung der wichtigsten US-Arbeitsmarktdaten für Mai. Im Mittelpunkt des Wirtschaftskalenders stehen die Non-Farm Payrolls (NFP), die Arbeitslosenquote sowie die Entwicklung der Stundenlöhne. Die Daten liefern entscheidende Hinweise zur Verfassung der US-Wirtschaft und könnten die Erwartungen an die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve maßgeblich beeinflussen.
Ein schwächer als erwarteter Arbeitsmarktbericht würde die Spekulationen auf Zinssenkungen der Fed verstärken und den US-Dollar unter Druck setzen. Stärkere Daten könnten dagegen die Erwartungen an eine baldige Lockerung der Geldpolitik dämpfen und den Greenback stützen.
Zu den Märkten mit dem größten Bewegungspotenzial an der Börse heute zählen EUR/USD, der S&P 500, der Nasdaq sowie Gold.
Wirtschaftskalender: Wichtige Daten aus der Asien-Sitzung
Japan
Die privaten Konsumausgaben gingen im April um 0,5% im Jahresvergleich zurück. Damit fiel der Rückgang deutlich geringer aus als die erwarteten -1,4% und verbesserte sich gegenüber dem Vormonat (-2,9%).
Indien
Die indische Zentralbank beließ den Leitzins wie erwartet bei 5,25%.
Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick
(alle Angaben in deutscher Zeit)
08:45 Uhr - Frankreich: Industrieproduktion (April)
Prognose: -0,2% im Monatsvergleich | Vorher: 1,0%
08:45 Uhr - Frankreich: Handelsbilanz (April)
09:00 Uhr - Tschechien: Einzelhandelsumsätze (April)
Prognose: 3,6% im Jahresvergleich | Vorher: 4,9%
09:00 Uhr - Türkei: Verbraucherpreisindex (Mai)
Prognose: 32,5% im Jahresvergleich
09:00 Uhr - Türkei: Erzeugerpreisindex (Mai)
11:00 Uhr - Eurozone: Finale BIP-Daten für das erste Quartal
Prognose: 0,1% im Quartalsvergleich | 0,8% im Jahresvergleich
11:00 Uhr - Italien: Einzelhandelsumsätze (April)
Prognose: 0,2% im Monatsvergleich | Vorher: 0,8%
14:00 Uhr - Polen: Protokoll der Ratssitzung zur Geldpolitik
14:00 Uhr - Indien: BIP erstes Quartal
Prognose: 7,3% im Jahresvergleich | Vorher: 7,8%
14:30 Uhr - US-Arbeitsmarktbericht (Highlight des Wirtschaftskalenders)
Arbeitslosenquote
Prognose: 4,3% | Vorher: 4,3%
Non-Farm Payrolls (NFP)
Prognose: +85.000 | Vorher: +115.000
Durchschnittliche Stundenlöhne
Prognose: +0,3 % im Monatsvergleich | +3,4% im Jahresvergleich
14:30 Uhr - Kanada: Beschäftigungsentwicklung (Mai)
Prognose: +10.100 | Vorher: -17.700
14:30 Uhr - Kanada: Arbeitslosenquote
Prognose: 6,9 % | Vorher: 6,9%
16:00 Uhr - Kanada: Ivey PMI
Prognose: 54,7
19:00 Uhr - USA: Baker Hughes Ölbohranlagen
20:00 Uhr - Vereinigtes Königreich: Rede von BoE-Gouverneur Andrew Bailey
21:00 Uhr - USA: Konsumentenkredite (April)
Prognose: 17,1 Mrd. USD
Berichtssaison
Die Berichtssaison ist weitgehend abgeschlossen. Am heutigen Handelstag stehen weder in den USA noch in Europa bedeutende Unternehmenszahlen auf dem Programm.
Börse heute: Diese Märkte sollten Anleger beobachten
EUR/USD
Das weltweit meistgehandelte Währungspaar dürfte besonders sensibel auf Abweichungen bei den NFP-Daten und der Arbeitslosenquote reagieren. Die Veröffentlichung könnte die kurzfristige Richtung des US-Dollars bestimmen.
S&P 500 und Nasdaq
US-Aktienindizes reagieren derzeit stark auf Arbeitsmarkt- und Lohndaten. Anleger bewerten insbesondere die Auswirkungen auf Inflation, Zinserwartungen und die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve.
Gold
Der Goldpreis bleibt eng mit den Entwicklungen der US-Staatsanleiherenditen verbunden. Überraschungen bei den US-Arbeitsmarktdaten könnten daher für erhöhte Volatilität sorgen.
Fokus für die Börse heute: Der US-Arbeitsmarktbericht um 14:30 Uhr dürfte der mit Abstand wichtigste Termin im Wirtschaftskalender sein und die Richtung für Aktien, Währungen und Rohstoffe zum Wochenschluss vorgeben.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
Wirtschaftskalender: Öl, Fed, Arbeitslosenanträge und Unternehmensergebnisse an der Wall Street 🔎
BÖRSE AKTUELL: Trump rechnet bereits an diesem Wochenende mit einer Einigung mit dem Iran 📌
BÖRSE HEUTE: DAX fällt, Ölpreis steigt und Nvidia belastet die Wall Street (03.06.2026)
EURUSD: Starke ISM-Daten schockieren Börse Aktuell
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.