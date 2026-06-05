Wirtschaftskalender heute: NFP-Daten im Fokus | Börse heute mit S&P 500, Nasdaq und EUR/USD

Die Börse heute richtet ihren Blick auf die Veröffentlichung der wichtigsten US-Arbeitsmarktdaten für Mai. Im Mittelpunkt des Wirtschaftskalenders stehen die Non-Farm Payrolls (NFP), die Arbeitslosenquote sowie die Entwicklung der Stundenlöhne. Die Daten liefern entscheidende Hinweise zur Verfassung der US-Wirtschaft und könnten die Erwartungen an die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve maßgeblich beeinflussen.

Ein schwächer als erwarteter Arbeitsmarktbericht würde die Spekulationen auf Zinssenkungen der Fed verstärken und den US-Dollar unter Druck setzen. Stärkere Daten könnten dagegen die Erwartungen an eine baldige Lockerung der Geldpolitik dämpfen und den Greenback stützen.

Zu den Märkten mit dem größten Bewegungspotenzial an der Börse heute zählen EUR/USD, der S&P 500, der Nasdaq sowie Gold.

Wirtschaftskalender: Wichtige Daten aus der Asien-Sitzung

Japan

Die privaten Konsumausgaben gingen im April um 0,5% im Jahresvergleich zurück. Damit fiel der Rückgang deutlich geringer aus als die erwarteten -1,4% und verbesserte sich gegenüber dem Vormonat (-2,9%).

Indien

Die indische Zentralbank beließ den Leitzins wie erwartet bei 5,25%.

Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick

(alle Angaben in deutscher Zeit)

08:45 Uhr - Frankreich: Industrieproduktion (April)

Prognose: -0,2% im Monatsvergleich | Vorher: 1,0%

08:45 Uhr - Frankreich: Handelsbilanz (April)

09:00 Uhr - Tschechien: Einzelhandelsumsätze (April)

Prognose: 3,6% im Jahresvergleich | Vorher: 4,9%

09:00 Uhr - Türkei: Verbraucherpreisindex (Mai)

Prognose: 32,5% im Jahresvergleich

09:00 Uhr - Türkei: Erzeugerpreisindex (Mai)

11:00 Uhr - Eurozone: Finale BIP-Daten für das erste Quartal

Prognose: 0,1% im Quartalsvergleich | 0,8% im Jahresvergleich

11:00 Uhr - Italien: Einzelhandelsumsätze (April)

Prognose: 0,2% im Monatsvergleich | Vorher: 0,8%

14:00 Uhr - Polen: Protokoll der Ratssitzung zur Geldpolitik

14:00 Uhr - Indien: BIP erstes Quartal

Prognose: 7,3% im Jahresvergleich | Vorher: 7,8%

14:30 Uhr - US-Arbeitsmarktbericht (Highlight des Wirtschaftskalenders)

Arbeitslosenquote

Prognose: 4,3% | Vorher: 4,3%

Non-Farm Payrolls (NFP)

Prognose: +85.000 | Vorher: +115.000

Durchschnittliche Stundenlöhne

Prognose: +0,3 % im Monatsvergleich | +3,4% im Jahresvergleich

14:30 Uhr - Kanada: Beschäftigungsentwicklung (Mai)

Prognose: +10.100 | Vorher: -17.700

14:30 Uhr - Kanada: Arbeitslosenquote

Prognose: 6,9 % | Vorher: 6,9%

16:00 Uhr - Kanada: Ivey PMI

Prognose: 54,7

19:00 Uhr - USA: Baker Hughes Ölbohranlagen

20:00 Uhr - Vereinigtes Königreich: Rede von BoE-Gouverneur Andrew Bailey

21:00 Uhr - USA: Konsumentenkredite (April)

Prognose: 17,1 Mrd. USD

Berichtssaison

Die Berichtssaison ist weitgehend abgeschlossen. Am heutigen Handelstag stehen weder in den USA noch in Europa bedeutende Unternehmenszahlen auf dem Programm.

Börse heute: Diese Märkte sollten Anleger beobachten

EUR/USD

Das weltweit meistgehandelte Währungspaar dürfte besonders sensibel auf Abweichungen bei den NFP-Daten und der Arbeitslosenquote reagieren. Die Veröffentlichung könnte die kurzfristige Richtung des US-Dollars bestimmen.

S&P 500 und Nasdaq

US-Aktienindizes reagieren derzeit stark auf Arbeitsmarkt- und Lohndaten. Anleger bewerten insbesondere die Auswirkungen auf Inflation, Zinserwartungen und die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve.

Gold

Der Goldpreis bleibt eng mit den Entwicklungen der US-Staatsanleiherenditen verbunden. Überraschungen bei den US-Arbeitsmarktdaten könnten daher für erhöhte Volatilität sorgen.

Fokus für die Börse heute: Der US-Arbeitsmarktbericht um 14:30 Uhr dürfte der mit Abstand wichtigste Termin im Wirtschaftskalender sein und die Richtung für Aktien, Währungen und Rohstoffe zum Wochenschluss vorgeben.

SO SEHEN SIEGER AUS!