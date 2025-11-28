Wirtschaftskalender & Börse heute: Wichtige Daten zu Inflation, Arbeitsmarkt und BIP

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Inflationsdaten im Fokus

Gemischte Stimmung in Europa, positive US-Futures

Kanadisches BIP signalisiert mögliche Erholung

Der Wirtschaftskalender für die Börse heute zeigt nur wenige, aber entscheidende makroökonomische Events. Während die europäischen Aktienmärkte eine gemischte Stimmung aufweisen, tendieren die US-Index-Futures leicht positiv. Anleger richten ihren Fokus vor allem auf die deutschen Inflationsdaten (CPI) sowie das kanadische BIP, zwei Kennzahlen, die heute sowohl beim DAX als auch beim EUR/USD eine erhöhte Volatilität auslösen könnten. Der Earnings-Kalender in den USA bleibt dagegen nahezu leer, was die Aufmerksamkeit zusätzlich auf die makroökonomischen Daten lenkt. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 10:55 Uhr – Deutschland: Arbeitslosenquote Erwartung: 6,3 %

Vorheriger Wert: 6,3 % Die Arbeitsmarktdaten könnten Hinweise darauf geben, ob sich die konjunkturelle Schwäche in Deutschland weiter verfestigt. Für die Börse heute ist dies besonders relevant, da ein schwächerer Arbeitsmarkt Druck auf den Euro ausüben kann. 11:00 Uhr – Deutschland: NRW Verbraucherpreise (CPI) Vorjahr (im Jahresvergleich - YoY): 2,3 % zuletzt

Vormonat (im Monatsvergleich - MoM): 0,4 % zuletzt NRW-CPI-Daten gelten als Vorindikator für die gesamte deutsche Inflationsrate und werden von Tradern im Wirtschaftskalender eng verfolgt. 11:00 Uhr – Italien: Finales BIP Erwartung YoY: 0,4 %

Vorheriger Wert: 0,4 %

Quartalsvergleich: 0,0 % Stabile Werte deuten auf eine anhaltende Wachstumsstagnation hin – wichtig für die Südeuropa-Stimmung an der Börse heute. 15:00 Uhr – Deutschland: Verbraucherpreise (CPI) Erwartung YoY: 2,4 % (zuvor 2,3 %)

Erwartung MoM: -0,2 % (zuvor 0,3 %) Diese Veröffentlichung ist das wichtigste Event im Wirtschaftskalender heute. Ein höherer CPI könnte Zinssenkungsfantasien dämpfen und den DAX wie auch den EUR beeinflussen. 15:30 Uhr – Kanada: BIP Erwartung Quartal: 0,5 % (zuvor -1,6 %)

Erwartung Monat: 0,2 % (zuvor -0,3 %) Eine klare Erholung im Wachstum würde den CAD stärken und könnte Impulse für Rohstoffmärkte setzen. SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.