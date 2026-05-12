Wirtschaftskalender heute: US-Inflation im Fokus - Börse heute mit CPI, ZEW und WASDE

Das Wichtigste in Kürze Der US-Verbraucherpreisindex ist der wichtigste Indikator während der Sitzung am Dienstag

Der WASDE-Bericht wird einen ersten Ausblick auf die Saison 2026/27 geben

Der heutige Wirtschaftskalender steht klar im Zeichen der Inflation. Vor allem die anstehenden Verbraucherpreisdaten aus den USA dürften die Börse heute maßgeblich bewegen. Analysten erwarten einen Anstieg der Gesamtinflation auf 3,7 % im Jahresvergleich sowie eine Kerninflation von 2,7 % im Jahresvergleich. Sollten die Daten höher als erwartet ausfallen, könnte dies die höchsten Inflationswerte seit 2023 markieren - im Falle einer deutlichen Überraschung sogar die höchsten Werte seit 2022. Entsprechend hoch ist die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten. Neben den US-Inflationsdaten rücken heute auch der deutsche ZEW-Index sowie der monatliche WASDE-Report in den Fokus. Besonders Anleger im Agrarrohstoffmarkt verfolgen den Bericht genau, da erstmals Prognosen für die Saison 2026/2027 veröffentlicht werden. Am Abend richtet sich der Blick zusätzlich auf die API-Daten zu den US-Öllagerbeständen. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 11:00 Uhr - Deutschland: ZEW-Index Mai Prognose: -20,5

Vorher: -17,2 14:30 Uhr - USA: CPI-Inflationsdaten April Gesamtinflation: 3,7 % im Jahresvergleich (vorher: 3,3 %)

Inflation im Monatsvergleich: 0,6 % (vorher: 0,9 %)

Kerninflation: 2,7 % im Jahresvergleich (vorher: 2,6 %)

Kerninflation im Monatsvergleich: 0,4 % (vorher: 0,2 %) 18:00 Uhr - USA: WASDE-Report 22:30 Uhr - USA: API-Rohöllagerbestände Börse heute: EUR/USD und US-Dollar im Fokus Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 12.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Für die Börse heute dürfte insbesondere das Währungspaar EUR/USD im Mittelpunkt stehen. Die Entwicklung der US-Staatsanleihen signalisiert aktuell einen stärkeren US-Dollar. Sollten die Inflationsdaten über den Erwartungen liegen, könnte dies den Druck auf US-Anleihen weiter erhöhen und dem Greenback zusätzlichen Auftrieb verleihen. Anleger sollten daher insbesondere die Reaktion des Dollar-Index, der US-Renditen sowie die Bewegung im EUR/USD genau beobachten. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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