Wirtschaftskalender heute: US-VPI, Fed und Quartalszahlen | Börse heute

Das Wichtigste in Kürze Der heutige Wirtschaftskalender wird vom US-VPI um 14:30 Uhr dominiert und könnte die Zinserwartungen der Fed maßgeblich beeinflussen

wird vom US-VPI um 14:30 Uhr dominiert und könnte die Zinserwartungen der Fed maßgeblich beeinflussen An der Börse heute stehen außerdem die Quartalszahlen von JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup im Mittelpunkt

stehen außerdem die Quartalszahlen von JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup im Mittelpunkt Mehrere Fed-Reden sowie geopolitische Entwicklungen rund um den Iran könnten im weiteren Tagesverlauf für zusätzliche Volatilität sorgen

An den Finanzmärkten richtet sich der Blick heute auf den US-Verbraucherpreisindex (VPI) für Juni, der um 14:30 Uhr dt. Zeit veröffentlicht wird. Die Inflationsdaten gelten als wichtigster Termin im heutigen Wirtschaftskalender und dürften maßgeblich beeinflussen, wie sich die Börse heute entwickelt. Goldman Sachs erwartet, dass die Daten insgesamt moderat dovish interpretiert werden könnten. Der wichtigste Inflationstreiber - die Wohnkosten - zeigt weiterhin eine Abschwächung. Gleichzeitig sorgte der Automobilsektor zuletzt für einen leichten disinflationären Effekt. Auch der zwischenzeitliche Rückgang der Ölpreise hat den Inflationsdruck reduziert. Preissteigerungen zeigen sich weiterhin in einzelnen Dienstleistungsbereichen wie Flugtickets und Hotelübernachtungen. Goldman Sachs weist jedoch darauf hin, dass ein Teil der zuletzt positiven Inflationsentwicklung auf saisonale Effekte zurückzuführen sein könnte. Ein einzelner VPI-Bericht reiche daher noch nicht aus, um eine nachhaltige Rückkehr der Inflation zum Ziel der US-Notenbank zu bestätigen. Die Investmentbank rechnet mit einem Anstieg des US-VPI auf 3,8% im Jahresvergleich, während die Kerninflation bei 2,8% im Jahresvergleich erwartet wird. Gleichzeitig haben sich die Ölpreise seit ihrem jüngsten Tief um mehr als 20% erholt. Dadurch könnten Anleger selbst einen positiven Inflationsbericht als teilweise bereits überholt ansehen. Wirtschaftskalender: Die wichtigsten Termine heute (alle Angaben in deutscher Zeit) USA 12:00 Uhr: NFIB Small Business Optimism Index Prognose: 95,7 Vorher: 95,3

NFIB Small Business Optimism Index 14:15 Uhr: ADP-Beschäftigungsänderung Prognose: keine Vorher: 21.000

ADP-Beschäftigungsänderung 14:30 Uhr: US-VPI im Jahresvergleich Prognose: 3,8% Vorher: 4,2%

US-VPI im Jahresvergleich 14:30 Uhr: US-VPI im Monatsvergleich Prognose: -0,1% Vorher: 0,5%

US-VPI im Monatsvergleich 14:30 Uhr: US-Kern-VPI im Jahresvergleich Prognose: 2,8% Vorher: 2,9%

US-Kern-VPI im Jahresvergleich 14:30 Uhr: US-Kern-VPI im Monatsvergleich Prognose: 0,2% Vorher: 0,2%

US-Kern-VPI im Monatsvergleich 14:55 Uhr: Redbook-Einzelhandelsindex im Jahresvergleich Prognose: keine Vorher: 11,5%

Redbook-Einzelhandelsindex im Jahresvergleich Börse heute: Quartalszahlen der US-Großbanken Neben den Inflationsdaten stehen heute zahlreiche Unternehmensberichte im Fokus der Anleger. Besonders die Ergebnisse der großen US-Banken könnten wichtige Hinweise auf die Verfassung der amerikanischen Wirtschaft liefern. Quartalszahlen heute 12:35 Uhr: JPMorgan Chase

JPMorgan Chase 12:40 Uhr: Wells Fargo

Wells Fargo 12:45 Uhr: Bank of America

Bank of America 13:25 Uhr: Goldman Sachs

Goldman Sachs 14:00 Uhr: Citigroup Notenbanktermine im Wirtschaftskalender Auch mehrere Reden führender Notenbankvertreter könnten die Märkte im Tagesverlauf bewegen. 15:00 Uhr GMT: Kevin Warsh (Fed)

Kevin Warsh (Fed) 15:30 Uhr GMT: Christopher Waller (Fed)

Christopher Waller (Fed) 17:40 Uhr GMT: Austan Goolsbee (Fed)

Austan Goolsbee (Fed) 18:30 Uhr GMT: Susan Collins (Fed)

Susan Collins (Fed) 19:55 Uhr GMT: Michelle Bowman (Fed)

Michelle Bowman (Fed) 21:00 Uhr GMT: Andrew Bailey (Bank of England) Weitere Termine für die Börse heute 22:00 Uhr: Geplanter Beginn der US-Marineblockade gegen den Iran. Dieses geopolitische Ereignis dürfte insbesondere den Ölmarkt sowie die Risikostimmung an den internationalen Finanzmärkten beeinflussen. EUR/USD: Ölpreis belastet den Euro Die Erholung des Ölpreises um mehr als 20% gegenüber dem jüngsten Tief bei rund 70 US-Dollar je Barrel stützt den US-Dollar und belastet den EUR/USD. Aus technischer Sicht notiert das Währungspaar weiterhin unter dem EMA50 sowie dem EMA200. Solange diese beiden gleitenden Durchschnitte nicht zurückerobert werden, bleibt der mittelfristige Abwärtstrend intakt. Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Quartalszahlensaison läuft auf Hochtouren Die Berichtssaison nimmt in dieser Woche weiter Fahrt auf. Zwischen dem 13. und 17. Juli 2026 veröffentlichen zahlreiche US-Unternehmen ihre Ergebnisse. Besonders die Zahlen der großen Banken könnten den Takt für den gesamten Aktienmarkt vorgeben und die Stimmung an der Börse heute nachhaltig beeinflussen. Kalender der Unternehmensergebnisveröffentlichungen für die gesamte Woche vom 13. bis 17. Juli 2026 Quelle: XTB Research Quelle: Goldman Sachs ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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