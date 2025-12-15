Wirtschaftskalender: Diese Termine bewegen die Börse heute (15.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Europa im Fokus: Industrieproduktion als Gradmesser

Inflation im Blick: Polen, Schweiz & Kanada liefern Daten

USA heute ruhiger – dennoch nicht ohne Bedeutung

Der Wirtschaftskalender für heute ist gut gefüllt und liefert mehrere potenziell marktbewegende Konjunkturdaten. Während der Fokus an der Börse heute vor allem auf Europa und Kanada liegt, stehen auch wichtige Inflationsdaten sowie Aussagen von US-Notenbankern im Blickpunkt der Anleger.

Industrieproduktion, Verbraucherpreise und Stimmungsindikatoren könnten die kurzfristige Marktstimmung maßgeblich beeinflussen und neue Impulse für Aktien, Devisen und Anleihen liefern. 🚀 Key Takeaways 1. Europa im Fokus: Industrieproduktion als Gradmesser An der Börse heute richten sich die Blicke am Vormittag vor allem auf Europa: 10:00 Uhr (MEZ): Industrieproduktion Eurozone (Oktober)

Zuletzt lag der Anstieg bei +1,2 % YoY, blieb damit deutlich unter den Erwartungen Für Anleger ist diese Veröffentlichung besonders wichtig, da sie als Test für die optimistischeren Wachstumsaussagen der EZB gilt. Ein schwacher Wert könnte Zweifel an einer konjunkturellen Erholung nähren, während positive Überraschungen europäische Aktien stützen würden. 📉 2. Inflation im Blick: Polen, Schweiz & Kanada liefern Daten Der Wirtschaftskalender enthält heute mehrere Inflationsveröffentlichungen: 🌍 Europa Schweiz (07:30 GMT): Produzentenpreise weiter im negativen Bereich (Deflationsdruck)

Polen (09:00 GMT): Verbraucherpreise für November Erwartet wird ein Rückgang auf 2,4 % YoY

🍁 Kanada 13:30 GMT: Verbraucherpreise (CPI)

Besonders relevant, da die Bank of Canada aktuell eine Zinspause einlegt Die kanadischen Inflationsdaten könnten starke Bewegungen im USD/CAD, bei Anleihen und im Aktienmarkt auslösen – vor allem, wenn sie deutlich von den Erwartungen abweichen. 3. USA heute ruhiger – dennoch nicht ohne Bedeutung Im Vergleich zu Europa bleibt die Datenlage in den USA heute überschaubar: 13:30 GMT: NY Empire State Manufacturing Index

15:30 GMT: Rede von FOMC-Mitglied John Williams Gerade die Aussagen von Williams könnten an der Börse heute für Bewegung sorgen, da Investoren weiterhin sehr sensibel auf Hinweise zur künftigen Zinspolitik der FED reagieren. Zusätzlich lohnt ein Blick nach Asien: Japan (00:30 GMT): PMI-Daten für Dezember

Diese liefern Hinweise auf die konjunkturelle Dynamik zum Jahresende. 📌 Fazit: Wirtschaftskalender verspricht Impulse – Börse heute datengetrieben Der heutige Wirtschaftskalender liefert mehrere wichtige Daten, die das Marktgeschehen prägen können. Besonders die Industrieproduktion in der Eurozone und die Inflationszahlen aus Kanada stehen im Fokus. Die Börse heute bleibt damit klar datengetrieben und anfällig für kurzfristige Volatilität. 🟢 Chancen Positive Überraschungen bei Industrieproduktion oder Inflation

Rückenwind für europäische Aktien bei besseren Konjunktursignalen

Klare geldpolitische Signale durch FED-Statements 🔴 Risiken Enttäuschende Europa-Daten belasten die Märkte

Inflationsüberraschungen erhöhen Zinsängste

Hohe Volatilität rund um Datenveröffentlichungen Fazit:

