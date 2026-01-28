Börse heute: Fed-Zinsentscheid & Wirtschaftskalender mit allen Terminen

Das Wichtigste in Kürze Fed-Zinsentscheid im Mittelpunkt

Keine kurzfristigen Zinssenkungen erwartet

Wirtschaftskalender mit hoher Marktrelevanz

Der wichtigste Termin an der Börse heute – und zugleich das zentrale Ereignis der gesamten Woche – ist der Zinsentscheid der US-Notenbank (Fed). Bereits vor der Fed-Entscheidung richtet sich der Blick der Märkte auf die Zinsentscheidung der Bank of Canada (BoC). Zusätzlich stehen nach Handelsschluss in den USA die Quartalszahlen großer Tech-Konzerne im Fokus. Fed-Erwartungen der Märkte Laut aktueller Marktbewertung besteht nahezu keine Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung bei der heutigen Fed-Sitzung. Die Chance für eine Senkung liegt bei lediglich 2,8 %.

Die erste Zinssenkung wird derzeit erst für Juli erwartet. Zudem rechnen die Märkte inzwischen nicht mehr mit zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr, was mit dem im Dezember veröffentlichten Dot Plot übereinstimmt. Angesichts der stabilen Wirtschaftslage gilt ein hawkisher Zinshalt als möglich – ohne klare Hinweise darauf, wann die Fed wieder zu einer lockereren Geldpolitik übergehen könnte.

Vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer Unsicherheiten dürfte insbesondere die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell für starke Marktbewegungen sorgen. Der Zinsentscheid selbst ist bereits vollständig eingepreist – der Ton Powells wird die Richtung an der Börse heute bestimmen. Auch die Bank of Canada dürfte ihre Zinsen unverändert bei 2,25 % belassen. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 03:45 Uhr – Zinsentscheidung der Bank of Canada

04:30 Uhr – Pressekonferenz der Bank of Canada

04:30 Uhr – US-Rohöllagerbestände (DoE, wöchentlich)

20:00 Uhr – Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed)

20:30 Uhr – Pressekonferenz der Fed

