Wirtschaftskalender: Fed-Nachfolge, US-PPI, deutsche Inflation und wichtige Konjunkturdaten

Das Wichtigste in Kürze Fed-Nachfolge als Kurstreiber: Kevin Warsh gilt als neuer Favorit und sorgt für Unsicherheit.

Wirtschaftskalender entscheidend: US-PPI und deutsche Inflation stehen im Fokus der Märkte.

Earnings liefern Zusatzimpulse: Chevron und Exxon prägen heute den Energiesektor.

Börse heute: Fed-Überraschung dominiert den Wirtschaftskalender 📊 Die Börse heute steht ganz im Zeichen einer geldpolitischen Überraschung aus den USA. US-Präsident Donald Trump könnte bereits heute einen neuen Vorsitzenden der US-Notenbank nominieren – deutlich früher als von den Märkten erwartet. Diese Nachricht sorgt für erhöhte Volatilität und rückt den Wirtschaftskalender zusätzlich in den Fokus der Anleger. Drei Key Takeaways – Börse heute kompakt Fed-Nachfolge als Kurstreiber: Kevin Warsh gilt als neuer Favorit und sorgt für Unsicherheit. Wirtschaftskalender entscheidend: US-PPI und deutsche Inflation stehen im Fokus der Märkte. Earnings liefern Zusatzimpulse: Chevron und Exxon prägen heute den Energiesektor. Fed-Nachfolge sorgt für Nervosität an der Börse ⚠️ Noch ist nicht offiziell bestätigt, ob Donald Trump seine Entscheidung bereits heute bekannt gibt. Laut mehreren Berichten gilt jedoch Kevin Warsh als klarer Favorit. Er wird von den Märkten als hawkish, also restriktiv in geldpolitischen Fragen, eingeschätzt. Auf der Wettplattform Polymarket sprang die Wahrscheinlichkeit für Warshs Nominierung innerhalb eines Tages von rund 30 % auf bis zu 94 %. Noch gestern galt Rick Rieder mit knapp 48 % als aussichtsreichster Kandidat. Diese abrupte Neubewertung erklärt die spürbare Unruhe an der Börse heute. Wirtschaftskalender heute: Inflation und Konjunktur im Fokus 🗓️ Neben der Fed-Thematik liefert der Wirtschaftskalender wichtige Konjunktur- und Inflationsdaten aus Europa und den USA. Besonders die US-Erzeugerpreise (PPI) könnten die Zinserwartungen weiter beeinflussen. Wirtschaftskalender – heute (deutsche Zeit, MEZ) 10:00 Uhr – BIP-Daten aus Spanien, Deutschland und der Eurozone

14:00 Uhr – Deutsche Verbraucherpreise (CPI)

14:30 Uhr – US-PPI-Inflation (Erzeugerpreise) Berichtssaison: Energiebranche im Mittelpunkt ⚡ Abseits der Makrodaten läuft die Berichtssaison weiter. Heute richtet sich der Blick auf den Energiesektor: Chevron – Quartalszahlen

Exxon Mobil – Quartalszahlen Die Ergebnisse könnten Impulse für den gesamten Rohstoff- und Energiesektor liefern und damit zusätzliche Bewegung an die Börse heute bringen. Fazit: Börse heute bleibt stark nachrichtengetrieben Die Börse heute ist geprägt von politischen Überraschungen und wichtigen Makrodaten. Die mögliche Nominierung eines neuen Fed-Chefs verleiht dem Handel zusätzliche Brisanz, während Inflationsdaten aus Deutschland und den USA den Wirtschaftskalender dominieren. Anleger sollten sich auf erhöhte Volatilität einstellen und zentrale Termine genau im Blick behalten. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

