Wirtschaftskalender: Inflation in Deutschland und Kanada im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Deutschland im Fokus

Kanada-Daten entscheidend

Makrodaten bewegen Märkte

Der heutige Wirtschaftskalender liefert zahlreiche wichtige Impulse für die Finanzmärkte. Besonders Daten aus Deutschland und Kanada stehen im Fokus und könnten die Stimmung an der Börse aktuell maßgeblich beeinflussen. Im aktuellen Marktbericht Börse richten Anleger ihr Augenmerk vor allem auf Inflationsdaten, Einzelhandelsumsätze sowie Handelsbilanzen. Diese Veröffentlichungen sind entscheidend für die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und die zukünftige Geldpolitik. Doch welche Termine sind heute besonders wichtig? ⚡ Key Takeaways 📊 Deutschland im Fokus: PPI-Inflation fällt stärker als erwartet.

🌍 Kanada-Daten entscheidend: Einzelhandelsumsätze und Inflationszahlen im Blick.

🏦 Makrodaten bewegen Märkte: Wirtschaftskalender beeinflusst Zinserwartungen. 📊 Wirtschaftskalender: Deutschland startet mit Inflationsdaten (alle Angaben in deutscher Zeit) Der Wirtschaftskalender beginnt heute mit wichtigen Daten aus Deutschland: 📉 PPI-Inflation (Monat): -0,5 % (unter Erwartung)

📉 PPI-Inflation (Jahr): -3,3 % Diese Werte zeigen, dass der Preisdruck auf Produzenten weiterhin nachlässt, was Auswirkungen auf die Inflationserwartungen und die Geldpolitik der EZB haben könnte. 🌍 Europa im Marktbericht Börse Im weiteren Verlauf des Tages stehen mehrere wichtige Daten aus Europa im Fokus: Leistungsbilanz der Eurozone

Handelsbilanz Italiens

Wirtschaftsindikatoren aus Polen Diese Daten liefern Hinweise auf die wirtschaftliche Stärke der Region und könnten die Entwicklung des Euro beeinflussen. Vereinigtes Königreich: Stimmung im Fokus Auch Großbritannien liefert wichtige Impulse im Wirtschaftskalender: 📊 CBI-Auftragsindex (März) Dieser Indikator gibt Aufschluss über die aktuelle wirtschaftliche Stimmung in der Industrie und kann Hinweise auf die weitere Konjunkturentwicklung liefern. Kanada: Schlüsseltermin im Marktbericht Börse Ein Highlight im heutigen Wirtschaftskalender sind die Daten aus Kanada: 📈 Einzelhandelsumsätze (Prognose: +1,4 %)

📊 IPPI-Inflation

🏗️ Neubaupreisindex Diese Veröffentlichungen könnten besonders starke Marktbewegungen auslösen, da sie wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Dynamik und Inflation liefern. USA: Später Fokus auf Energiemarkt Am Abend richtet sich der Blick auf die USA: 🛢️ Anzahl der Ölbohranlagen (wöchentlich) Diese Daten können insbesondere den Energiemarkt und damit verbundene Sektoren beeinflussen. 🧾 Fazit: Wirtschaftskalender liefert wichtige Impulse für die Börse Der heutige Wirtschaftskalender zeigt, wie stark makroökonomische Daten die Märkte beeinflussen können. Im aktuellen Marktbericht Börse stehen insbesondere Inflationsdaten, Einzelhandelszahlen und Handelsbilanzen im Mittelpunkt. Diese Faktoren sind entscheidend für die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und zukünftiger Zinspolitik. Für Anleger bedeutet das: Ein genauer Blick auf den Wirtschaftskalender kann helfen, Marktbewegungen besser zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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