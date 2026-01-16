Wirtschaftskalender: Inflation & Konjunkturdaten (16.01.26)

Das Wichtigste in Kürze Inflationsdaten aus Europa liefern wichtige Hinweise für die EZB-Politik.

🗓️ Wirtschaftskalender: Börse heute im Fokus von Inflation & Konjunkturdaten Die Börse heute steht ganz im Zeichen wichtiger Inflations- und Produktionsdaten aus den größten Volkswirtschaften der Welt. Anleger richten ihren Blick vor allem auf Europa und die USA, wo neue Konjunkturveröffentlichungen entscheidende Hinweise auf die künftige Geldpolitik liefern könnten. Entsprechend hoch ist das Potenzial für Bewegung an den Aktien-, Anleihe- und Devisenmärkten. ✅ Drei Key Takeaways – Wirtschaftskalender & Börse heute 📊 Inflationsdaten aus Europa liefern wichtige Hinweise für die EZB-Politik. 🏭 US-Industrie- und Immobiliendaten sind entscheidend für die Zinserwartungen an die Fed. 🛢️ Ölmarkt & Zentralbankreden erhöhen das Volatilitätspotenzial an der Börse heute. 🌍 Inflation & Konjunktur: Zentrale Impulse für die Märkte Eurozone: Verbraucherpreise im Fokus In Deutschland und Italien werden heute die finalen Verbraucherpreisdaten für Dezember veröffentlicht. Diese Zahlen sind richtungsweisend für die Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB) und könnten die Einschätzung zur weiteren Zinsentwicklung beeinflussen. USA: Industrie & Immobilienmarkt In den USA stehen Daten zur Industrieproduktion sowie zum Immobiliensektor im Mittelpunkt. Sie liefern Hinweise auf die Stärke der US-Wirtschaft und mögliche inflationäre Risiken – zentrale Faktoren für die Entscheidungen der Fed. 🛢️ Energiemarkt im Blick Zusätzlich beobachten Investoren die Entwicklungen im Ölsektor, da diese sowohl Rohstoffpreise als auch die Stimmung im Energiesektor und am Gesamtmarkt beeinflussen. ⏰ Wirtschaftskalender heute (Alle Angaben in deutscher Zeit) 📊 Frühhandel Europa 08:00 – Deutschland | Finale Verbraucherpreisinflation (Dezember) CPI m/m: 0,0 %

CPI y/y: 1,8 %

HVPI y/y: 2,0 % 10:00 – Italien | Finale Verbraucherpreisinflation (Dezember) CPI m/m: Prognose 0,2 %

CPI y/y: Prognose 1,2 % 🏦 Geldpolitik & Inflation 11:00 – Großbritannien

🎤 Rede von BoE-Gouverneur Andrew Bailey 14:00 – Polen Kerninflationsindikatoren (Dezember)

Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rates 🏠🏭 Nordamerika 14:15 – Kanada Wohnungsbaubeginne: Prognose 255 Tsd. 15:15 – USA Industrieproduktion m/m: Prognose 0,1 %

Kapazitätsauslastung: 76 % 16:00 – USA NAHB-Hausmarktindex: Prognose 40 🌏 Später Handel & Rohstoffe 16:30 – Australien Conference Board Frühindikator 17:00 – USA

🎤 Rede von Fed-Gouverneurin Michelle Bowman 19:00 – USA

🛢️ Ölbohraktivität (Baker Hughes Rig Count) 21:30 – USA

🎤 Rede von Fed-Vize Philip Jefferson 📑 Unternehmenszahlen – Vorbörslich (USA) 🏦 PNC Financial Services Group

🏦 M&T Bank Corporation

