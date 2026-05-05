Wirtschaftskalender heute: US-Daten im Fokus | Börse heute Ausblick

- US-Daten im Fokus
- Inflation bleibt Thema
- Notenbanken im Blick
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Der Wirtschaftskalender rückt heute klar die USA in den Mittelpunkt. Für die Börse heute stehen insbesondere die JOLTS-Stellenangebote sowie der ISM-Services-Index im Fokus. Während der Markt einen leichten Rückgang im Monatsvergleich erwartet, bleibt die Preiskomponente auf erhöhtem Niveau – ein entscheidender Faktor für Inflationserwartungen und Geldpolitik.
Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick
(alle Angaben in deutscher Zeit)
06:30 Uhr – RBA Leitzinsentscheidung & Statement
Zinssatz: 4,35% (Prognose: 4,35%, zuvor: 4,10%)
Entscheidung wie erwartet; Fokus liegt auf Signalen zur weiteren Straffung und Inflationsausblick.
08:30 Uhr – Schweiz Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich
Prognose: 0,6%, zuvor: 0,3%
Moderater Inflationsanstieg, weiterhin unter globalem Niveau.
08:30 Uhr – Schweiz Verbraucherpreisindex im Monatsvergleich
Prognose: 0,3%, zuvor: 0,2%
Leichte kurzfristige Beschleunigung der Preisentwicklung.
08:30 Uhr – Schweiz Kerninflation im Jahresvergleich
Prognose: 0,5%, zuvor: 0,4%
Begrenzter Preisdruck, wenig Handlungsdruck für die SNB.
08:45 Uhr – Frankreich Haushaltsbilanz
Zuvor: -32,12 Mrd. €
Wichtiger Indikator für fiskalische Stabilität im Euroraum.
14:30 Uhr – USA Handelsbilanz
Prognose: -69,5 Mrd. USD, zuvor: -57,3 Mrd. USD
Größeres Defizit könnte den US-Dollar belasten.
14:30 Uhr – Kanada Handelsbilanz
Prognose: -2,5 Mrd. CAD, zuvor: -5,74 Mrd. CAD
Verbesserung könnte den CAD stützen.
14:55 Uhr – USA Redbook Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich
Zuvor: 7,7%
Frühindikator für Konsumaktivität.
15:45 Uhr – USA S&P Services PMI (final)
Prognose: 51,3, zuvor: 51,3
Stabilisierung im Dienstleistungssektor.
15:45 Uhr – USA S&P Composite PMI (final)
Prognose: 52,1, zuvor: 52,0
Leichte Verbesserung der Gesamtwirtschaft.
16:00 Uhr – USA JOLTS Stellenangebote
Prognose: 6,85 Mio., zuvor: 6,882 Mio.
Wichtiger Indikator für den Arbeitsmarkt und die Fed.
16:00 Uhr – USA ISM Services PMI
Prognose: 53,7, zuvor: 54,0
Leichter Rückgang im Monatsvergleich, aber weiterhin Expansion.
16:00 Uhr – USA Neubauverkäufe
Prognose: 0,652 Mio., zuvor: 0,587 Mio.
Erholung der Nachfrage erwartet.
16:00 Uhr – USA Neubauverkäufe im Monatsvergleich
Prognose: 3,0%, zuvor: -17,6%
Deutlicher Rebound nach starkem Rückgang.
16:00 Uhr – USA ISM Preise
Zuvor: 70,7
Hinweis auf anhaltenden Inflationsdruck.
16:00 Uhr – USA ISM Beschäftigung
Zuvor: 45,2
Weiterhin Kontraktion im Arbeitsmarkt des Dienstleistungssektors.
16:00 Uhr – USA ISM Auftragseingänge
Zuvor: 60,6
Robuste Nachfrage stützt den Sektor.
Notenbank-Reden
- 07:30 Uhr – RBA Pressekonferenz
- 10:00 Uhr – EZB (Panetta)
- 16:00 Uhr – Fed (Bowman)
- 17:40 Uhr – EZB (Lane)
- 18:30 Uhr – Fed (Barr)
Quartalszahlen
- 12:45 Uhr – Pfizer
- 13:00 Uhr – PayPal
- 22:15 Uhr – AMD
- 22:50 Uhr – Super Micro
EURUSD Chart (D1)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit für die Börse heute
Der Wirtschaftskalender heute liefert mehrere marktbewegende Impulse, insbesondere aus den USA. Für die Börse heute sind vor allem die Arbeitsmarktdaten (JOLTS) sowie der ISM-Services-Bericht entscheidend. Anleger achten besonders auf Hinweise zur Inflation und mögliche Auswirkungen auf die Geldpolitik der Fed.
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