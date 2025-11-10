Wirtschaftskalender & Börse heute – Aktuelle Marktentwicklungen

Das Wichtigste in Kürze Ruhiger Wochenstart trotz geopolitischer Spannungen

Positive Marktstimmung dank US-Hoffnungen

Fokus auf Daten und Markttrends

Die neue Woche beginnt mit einem vergleichsweise ruhigen Wirtschaftskalender, was für Stabilität an den Finanzmärkten sorgt und Anlegern erlaubt, sich stärker auf geopolitische Entwicklungen zu konzentrieren. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung in den USA stützt die positive Stimmung und beflügelt die Risikobereitschaft an der Börse heute. Das zeigt sich in den soliden Kursgewinnen der asiatischen Indizes zu Beginn der Sitzung. In diesem Umfeld spielen die heutigen Konjunkturdaten zwar eine Rolle für kurzfristige Marktbewegungen, dürften aber nicht dominieren. Anleger haben somit Raum, auf politische Ereignisse und aktuelle Finanzmarkt-News zu reagieren. Gleichzeitig beobachten Marktteilnehmer aufmerksam die Entwicklungen bei Währungen, Gold und Kryptowährungen, die auf wachsenden Optimismus in Bezug auf eine Stabilisierung der globalen Wirtschaft hinweisen. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) China Neue Kredite (CNY, Oktober): Prognose 500 Mrd., zuvor 1.290 Mrd.

Geldmenge M2 (im Jahresvergleich): Prognose 8,1 %, zuvor 8,4 % Norwegen (08:00 Uhr) Verbraucherpreisindex CPI (im Jahresvergleich): 3,3 % (Prognose 3,1 %, zuvor 3,6 %)

Kerninflation (im Jahresvergleich): 3,4 % (Prognose 3,0 %, zuvor 3,0 %)

Erzeugerpreise (im Jahresvergleich): 6,9 % (zuvor -2,8 %) Schweden (08:00 Uhr) Industrieproduktion (im Jahresvergleich, September): 13,5 % (zuvor 10,6 %) Türkei (08:00 Uhr) Industrieproduktion (im Jahresvergleich, September): 2,9 % (zuvor 7,1 %) Rumänien (08:00 Uhr) Handelsbilanz (in Mrd. EUR, September): -2,48 (zuvor -2,6) Slowakei (09:00 Uhr) Industrieproduktion (im Jahresvergleich, September): Prognose -6 %, zuvor -6,3 % Tschechien (10:00 Uhr) Arbeitslosenquote (Oktober): Prognose 4,5 %, unverändert Eurozone (10:30 Uhr) Sentix Index (November): Prognose -4,1, zuvor -5,4 Marktausblick: Börse heute zwischen Daten und Stimmung Während der Wirtschaftskalender heute nur wenige marktbewegende Ereignisse enthält, bleibt die Börse heute von geopolitischen Schlagzeilen und Wirtschaftsdaten geprägt. Anleger sollten daher auf kurzfristige Volatilität vorbereitet sein, insbesondere im Devisen- und Rohstoffsektor. Einige Analysten erwarten, dass positive Signale aus den USA und Asien die Stimmung an den europäischen Märkten weiter aufhellen könnten. Damit bleibt der Wirtschaftskalender heute ein nützliches Instrument, um Kursbewegungen und Marktstimmung im Blick zu behalten.

