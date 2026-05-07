Wirtschaftskalender heute: Zinsentscheidungen, US-Arbeitsmarktdaten und Börse heute im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Deutsche Industrieaufträge überraschen deutlich positiv

US-Arbeitsmarktdaten stehen im Fokus der Anleger

Mehrere Reden von EZB- und Fed-Mitgliedern könnten Volatilität auslösen

Die Börse heute startet mit einem umfangreichen Wirtschaftskalender und zahlreichen marktbewegenden Ereignissen. Im Fokus stehen starke deutsche Industriedaten, Zinsentscheidungen in Skandinavien sowie wichtige US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Zusätzlich richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf mehrere Reden von EZB- und Fed-Vertretern, die Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs liefern könnten. Besonders positiv aufgenommen wurden die deutschen Industrieaufträge. Die saisonbereinigten Aufträge stiegen im Monatsvergleich im März um 5 % und lagen damit deutlich über den Erwartungen von 1 %. Auch im Jahresvergleich zeigte sich eine klare Verbesserung. Die Daten könnten die Stimmung rund um die europäische Konjunktur stabilisieren und den DAX unterstützen. Am Nachmittag dürfte die Börse heute verstärkt auf die USA reagieren. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Produktivitätsdaten sowie Aussagen mehrerer Fed-Mitglieder könnten neue Impulse für die Märkte und die Zinserwartungen liefern. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr - Deutschland: Industrieaufträge saisonbereinigt im Monatsvergleich (März)

Aktuell: 5 % | Prognose: 1 % | Vorher: 1,4 %

Industrieaufträge saisonbereinigt im Monatsvergleich (März) Aktuell: 5 % | Prognose: 1 % | Vorher: 1,4 % 08:00 Uhr - Deutschland: Industrieaufträge nicht saisonbereinigt im Jahresvergleich (März)

Vorher: 2,2 %

Industrieaufträge nicht saisonbereinigt im Jahresvergleich (März) Vorher: 2,2 % 08:00 Uhr - Deutschland: Industrieaufträge arbeitstäglich bereinigt im Jahresvergleich (März)

Aktuell: 6,3 % | Vorher: 3,5 %

Industrieaufträge arbeitstäglich bereinigt im Jahresvergleich (März) Aktuell: 6,3 % | Vorher: 3,5 % 08:30 Uhr - Ungarn: Einzelhandelsumsätze arbeitstäglich bereinigt im Jahresvergleich (März)

Vorher: 3,8 %

Einzelhandelsumsätze arbeitstäglich bereinigt im Jahresvergleich (März) Vorher: 3,8 % 08:45 Uhr - Frankreich: Handelsbilanz saisonbereinigt (März)

Prognose: -5,6 Mrd. EUR | Vorher: -5,78 Mrd. EUR

Handelsbilanz saisonbereinigt (März) Prognose: -5,6 Mrd. EUR | Vorher: -5,78 Mrd. EUR 09:00 Uhr - Schweiz: Arbeitslosenquote nicht saisonbereinigt (April)

Vorher: 3,1 %

Arbeitslosenquote nicht saisonbereinigt (April) Vorher: 3,1 % 09:00 Uhr - Schweiz: Arbeitslosenquote saisonbereinigt (April)

Prognose: 3 % | Vorher: 3 %

Arbeitslosenquote saisonbereinigt (April) Prognose: 3 % | Vorher: 3 % 09:00 Uhr - Tschechien: Handelsbilanz (März)

Prognose: 19,8 Mrd. CZK | Vorher: 19,3 Mrd. CZK

Handelsbilanz (März) Prognose: 19,8 Mrd. CZK | Vorher: 19,3 Mrd. CZK 09:00 Uhr - Tschechien: Industrieproduktion im Jahresvergleich (März)

Prognose: 1,9 % | Vorher: 1,3 %

Industrieproduktion im Jahresvergleich (März) Prognose: 1,9 % | Vorher: 1,3 % 09:00 Uhr - Slowakei: Handelsbilanz (März)

Vorher: 321,6 Mio. EUR

Handelsbilanz (März) Vorher: 321,6 Mio. EUR 09:00 Uhr - Slowakei: Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (März)

Vorher: -2,5 %

Einzelhandelsumsätze im Jahresvergleich (März) Vorher: -2,5 % 09:00 Uhr - Eurozone: Rede von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos

Rede von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos 09:30 Uhr - Schweden: Zinsentscheidung der Riksbank

Prognose: 1,75 % | Vorher: 1,75 %

Zinsentscheidung der Riksbank Prognose: 1,75 % | Vorher: 1,75 % 10:00 Uhr - Norwegen: Zinsentscheidung der Norges Bank

Prognose: 4,00 % | Vorher: 4,00 %

Zinsentscheidung der Norges Bank Prognose: 4,00 % | Vorher: 4,00 % 11:00 Uhr - Eurozone: Einzelhandelsumsätze saisonbereinigt im Monatsvergleich (März)

Prognose: -0,3 % | Vorher: -0,2 %

Einzelhandelsumsätze saisonbereinigt im Monatsvergleich (März) Prognose: -0,3 % | Vorher: -0,2 % 11:00 Uhr - Eurozone: Einzelhandelsumsätze arbeitstäglich bereinigt im Jahresvergleich (März)

Prognose: 0,9 % | Vorher: 1,7 %

Einzelhandelsumsätze arbeitstäglich bereinigt im Jahresvergleich (März) Prognose: 0,9 % | Vorher: 1,7 % 14:40 Uhr - Eurozone: Rede von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane

Rede von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane 19:00 Uhr - Eurozone: Rede von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel USA 13:30 Uhr - USA: Challenger-Stellenabbaubericht (April)

Vorher: 60,62 Tsd.

Challenger-Stellenabbaubericht (April) Vorher: 60,62 Tsd. 14:30 Uhr - USA: Vorläufige Lohnstückkosten im Quartalsvergleich (Q1)

Prognose: 2,6 % | Vorher: 4,4 %

Vorläufige Lohnstückkosten im Quartalsvergleich (Q1) Prognose: 2,6 % | Vorher: 4,4 % 14:30 Uhr - USA: Vorläufige Produktivität im Quartalsvergleich (Q1)

Prognose: 1,1 % | Vorher: 1,8 %

Vorläufige Produktivität im Quartalsvergleich (Q1) Prognose: 1,1 % | Vorher: 1,8 % 14:30 Uhr - USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Prognose: 205 Tsd. | Vorher: 189 Tsd.

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Prognose: 205 Tsd. | Vorher: 189 Tsd. 15:00 Uhr - Polen: Rede von NBP-Gouverneur Adam Glapiński

Rede von NBP-Gouverneur Adam Glapiński 16:00 Uhr - USA: Bauausgaben im Monatsvergleich (März)

Prognose: 0,2 %

Bauausgaben im Monatsvergleich (März) Prognose: 0,2 % 16:30 Uhr - USA: Veränderung der Erdgaslagerbestände

Vorher: 79 Mrd.

Veränderung der Erdgaslagerbestände Vorher: 79 Mrd. 20:05 Uhr - USA: Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack

Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Beth Hammack 21:00 Uhr - USA: Konsumentenkredite (März)

Prognose: 12,5 Mrd. USD | Vorher: 9,48 Mrd. USD

Konsumentenkredite (März) Prognose: 12,5 Mrd. USD | Vorher: 9,48 Mrd. USD 21:30 Uhr - USA: Rede von New-York-Fed-Präsident John Williams Börse heute: Worauf Anleger achten sollten Die Börse heute dürfte insbesondere auf die Entwicklung der europäischen Konjunkturdaten reagieren. Positive Überraschungen aus Deutschland könnten die Erwartungen an eine Stabilisierung der Industrie erhöhen und den DAX unterstützen. Gleichzeitig bleiben die Aussagen von EZB- und Fed-Mitgliedern entscheidend für die Zinsperspektiven an den Märkten. Am US-Markt stehen vor allem die Arbeitsmarktdaten im Mittelpunkt. Schwächere Daten könnten Zinssenkungsfantasien stärken, während robuste Zahlen den Druck auf die Fed erhöhen könnten, länger an hohen Zinsen festzuhalten. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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