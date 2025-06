Wirtschaftskalender: Marktfokus richtet sich auf US-China-Gespräche 🔎

F√ľr heute sind keine makro√∂konomischen Ver√∂ffentlichungen geplant, die die globalen Finanzm√§rkte ma√ügeblich beeinflussen k√∂nnten. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir einen ruhigen Handelstag erwarten sollten. Nach den gestrigen Handelsgespr√§chen zwischen den USA und China beginnt heute um 10:00 Uhr MESZ eine weitere Verhandlungsrunde. Urspr√ľnglich sollte das Treffen nicht l√§nger als zwei Tage dauern, sodass wir heute wahrscheinlich einige bemerkenswerte Ergebnisse h√∂ren werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Marktstimmung bleibt sehr positiv, und die gestrigen √Ąu√üerungen von Lutnick, der betonte, dass das Treffen bisher produktiv verlaufen sei, haben den Optimismus der Anleger weiter angeheizt. Detaillierter Wirtschaftskalender f√ľr den Tag: (Alle Angaben in deutscher Zeit) 08:00 Uhr, Vereinigtes K√∂nigreich ‚Äď Besch√§ftigungsdaten f√ľr April: Durchschnittliche Verdienste ohne Bonuszahlungen: Prognose 5,4 %; zuvor 5,6 %;

Durchschnittlicher Verdienstindex + Bonuszahlungen: Prognose 5,5 %; zuvor 5,5 %;

Veränderung der Beschäftigung 3M/3M: zuvor 112.000 im Monatsvergleich;

Arbeitslosenquote: Prognose 4,6 %; zuvor 4,5 %; 16:30 Uhr, Deutschland ‚Äď Rede des stellvertretenden Pr√§sidenten der Deutschen Bundesbank, Buch 22:00 Uhr, Vereinigte Staaten ‚Äď Rede von US-Pr√§sident Trump ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles¬† AUSGEZEICHNET ¬†bei XTB!

 bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.