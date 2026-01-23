Wirtschaftskalender: Börse heute mit PMI & Lagarde

Das Wichtigste in Kürze PMI-Daten als Marktimpuls: Die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone stehen im Fokus

Die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland, Frankreich und der Eurozone stehen im Fokus

Die Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde können Erwartungen zu Zinsen und Inflation verschieben und damit kurzfristig für Volatilität sorgen

USA-Daten am Nachmittag: Die US-PMIs sowie das Michigan-Sentiment liefern wichtige Hinweise zur Konjunktur

Börse heute richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf die PMI-Daten (Einkaufsmanagerindizes) aus den wichtigsten europäischen Volkswirtschaften. Im Mittelpunkt stehen die Veröffentlichungen für Deutschland, Frankreich sowie die Eurozone. Zusätzlich sorgt die Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde für Aufmerksamkeit, da mögliche Hinweise zur weiteren Zinspolitik und Konjunktureinschätzung die Märkte beeinflussen können. Am Nachmittag folgt ein weiterer wichtiger Block im Wirtschaftskalender: Die vorläufigen PMI-Daten aus den USA liefern neue Impulse für die Einschätzung der wirtschaftlichen Dynamik und können die Richtung an den globalen Börsen maßgeblich mitbestimmen. Begleitend bleibt das World Economic Forum in Davos ein relevantes Thema für die Marktstimmung, da Aussagen von Politik- und Wirtschaftsvertretern häufig kurzfristige Reaktionen an den Finanzmärkten auslösen. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 08:00 – UK: Einzelhandelsumsätze (Dezember) Retail sales (m/m - im Monatsvergleich): 0,4% (Prognose: -0,1%; zuvor: -0,1%)

Retail sales (y/y - im Jahresvergleich): 2,5% (Prognose: 1,0%; zuvor: 1,8%) 08:00 – Schweden: Arbeitslosenquote (Dezember) Prognose: 8,3%; zuvor: 8,2% 08:30 – Ungarn: Arbeitslosenquote (Dezember) Zuvor: 4,4% 08:30 – Ungarn: Löhne (im Jahresvergleich, November) Zuvor: 8,7% 08:45 – Frankreich: Geschäftsklimaindex (Januar) Prognose: 101; zuvor: 102 09:00 – Polen: BIEC Wohlstandsindikator (Januar) Zuvor: 94,8 09:15 – Frankreich: Vorläufiger PMI Industrie (Januar) Prognose: 50,5; zuvor: 50,7 09:15 – Frankreich: Vorläufiger PMI Dienstleistungen (Januar) Prognose: 50,5; zuvor: 50,1 09:30 – Deutschland: Vorläufiger PMI Industrie (Januar) Prognose: 47,8; zuvor: 47,0 09:30 – Deutschland: Vorläufiger PMI Dienstleistungen (Januar) Prognose: 52,5; zuvor: 52,7 10:00 – Eurozone: Vorläufiger PMI Industrie (Januar) Prognose: 49,1; zuvor: 48,8 10:00 – Eurozone: Vorläufiger PMI Dienstleistungen (Januar) Prognose: 52,6; zuvor: 52,4 10:30 – UK: Vorläufiger PMI Industrie (Januar) Prognose: 50,6; zuvor: 50,6 10:30 – UK: Vorläufiger PMI Dienstleistungen (Januar) Prognose: 51,7; zuvor: 51,4 11:00 – Eurozone: Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde 14:30 – Kanada: Einzelhandelsumsätze (November) Retail sales (m/m): Prognose 1,2% ; zuvor: -0,2%

Retail sales ex-autos (m/m): Prognose 1,3%; zuvor: -0,6% 15:45 – USA: Vorläufiger PMI Industrie (Januar) Prognose: 52,0; zuvor: 51,8 15:45 – USA: Vorläufiger PMI Dienstleistungen (Januar) Prognose: 52,8; zuvor: 52,5 16:00 – USA: University of Michigan (Januar) Financial Index: Prognose 54,0 ; zuvor: 52,9

Kurzfristige Inflationserwartungen: Prognose 4,2 ; zuvor: 4,2

Langfristige Inflationserwartungen: Prognose 3,4; zuvor: 3,2 19:00 – USA: Ölbohranlagen (wöchentlich) Prognose: 411; zuvor: 410 HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.