Wirtschaftskalender heute: Börse heute im Fokus - PMI-Daten, Ölpreise & Marktreaktionen

Das Wichtigste in Kürze Wirtschaftskalender im Fokus

Inflationsrisiken bleiben präsent

Geopolitik treibt die Börse heute

Der heutige Wirtschaftskalender ist deutlich umfangreicher als am Vortag, dennoch bleibt die Börse heute stark von geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten beeinflusst. Neue Angriffe auf iranische Energieinfrastruktur haben die Rally am Ölmarkt weiter angeheizt und sorgen für Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten. Bereits in der asiatischen Sitzung belasteten schwächere Konjunkturdaten aus Japan die Stimmung. Der vorläufige Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel im März auf 51,4 und blieb damit klar unter den Erwartungen. Gleichzeitig kühlte die Inflation auf 1,3 % im Jahresvergleich ab. Trotz dieser Entwicklung gehen Marktteilnehmer weiterhin davon aus, dass die Bank of Japan im April die Zinsen anheben könnte – auch wegen steigender Energiepreise. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Europa: 08:15 – Frankreich: PMI Industrie (Prognose: 49,4 | Zuvor: 50,1)

08:15 – Frankreich: PMI Dienstleistungen (Prognose: 49,2 | Zuvor: 49,6)

08:30 – Deutschland: PMI Industrie (Prognose: 49,6 | Zuvor: 50,9)

08:30 – Deutschland: PMI Dienstleistungen (Prognose: 52,5 | Zuvor: 53,5)

09:00 – Eurozone: PMI Industrie (Prognose: 49,4 | Zuvor: 50,8)

09:00 – Eurozone: PMI Dienstleistungen (Prognose: 51,1 | Zuvor: 51,9) Großbritannien: 09:30 – PMI Industrie (Prognose: 50,0 | Zuvor: 51,7)

09:30 – PMI Dienstleistungen (Prognose: 52,8 | Zuvor: 53,9) USA: 12:30 – Lohnstückkosten Q4 (Prognose: 2,8 % im Quartalsvergleich | Zuvor: -1,9 %)

12:30 – Produktivität Q4 (Prognose: 2,8 % im Quartalsvergleich | Zuvor: 4,9 %)

13:45 – PMI Industrie (Prognose: 51,5 | Zuvor: 51,6)

13:45 – PMI Dienstleistungen (Prognose: 52,0 | Zuvor: 51,7)

20:30 – API Rohöllagerbestände (Vorher: +6,6 Mio. Barrel) Börse heute: Mögliche Marktreaktionen PMI-Daten aus Europa:

Die Einkaufsmanagerindizes liefern einen frühen Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung. Sollte insbesondere der deutsche oder europäische Industrie-PMI weiter unter die Wachstumsschwelle von 50 fallen, könnte der Euro unter Druck geraten. Für die Börse heute wären schwache Daten ein Signal für konjunkturelle Risiken. USA – Lohnstückkosten und Produktivität:

Im aktuellen Zinsumfeld achtet die US-Notenbank stark auf Inflationssignale. Steigen die Lohnstückkosten stärker als erwartet, könnte dies den US-Dollar stützen und Zinssenkungserwartungen weiter nach hinten verschieben. Ölmarkt und geopolitische Risiken:

Die Lage im Nahen Osten bleibt ein zentraler Treiber für die Börse heute. Sinkende Rohöllagerbestände könnten die Ölpreise zusätzlich nach oben treiben und Inflationssorgen verstärken. Fazit: Wirtschaftskalender als Taktgeber für die Börse heute Der heutige Wirtschaftskalender liefert zahlreiche Impulse für die Märkte. Neben den wichtigen PMI-Daten stehen insbesondere US-Inflationsindikatoren und Entwicklungen am Ölmarkt im Fokus. Für Anleger bleibt die Kombination aus Konjunkturdaten und geopolitischen Risiken entscheidend für die Richtung der Börse heute. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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