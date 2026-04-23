Wirtschaftskalender heute: PMI-Daten im Fokus - Börse heute mit wichtigen Konjunktursignalen

Der heutige Handelstag zählt zu den wichtigsten der Woche für die globalen Finanzmärkte. Im Mittelpunkt steht der Wirtschaftskalender mit einer Vielzahl an makroökonomischen Veröffentlichungen, die maßgeblich die Richtung der Börse heute bestimmen können. Besonders im Fokus stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI). Diese gelten als zentrale Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung und geben einen schnellen Einblick in die aktuelle Lage sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor. Da die Daten auf Umfragen unter Einkaufs- und Logistikmanagern basieren, liefern sie frühzeitig Hinweise auf Veränderungen der wirtschaftlichen Dynamik - deutlich früher als klassische Kennzahlen wie BIP oder Industrieproduktion. Die entscheidende Marke bleibt der Wert von 50 Punkten: Werte darüber signalisieren Wachstum, während Werte darunter auf eine wirtschaftliche Abschwächung hindeuten. Entsprechend können Abweichungen von den Erwartungen starke Impulse für die Börse heute auslösen, insbesondere im Hinblick auf Zinserwartungen und die zukünftige Geldpolitik. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Asien-Pazifik 01:00 Australien: PMI Industrie (April) - 51 (Prognose 49,8; vorher 49,8)

01:00 Australien: PMI Dienstleistungen (April) - 50,3 (Prognose 46,3; vorher 46,3)

02:30 Japan: PMI Industrie (April) - 54,9 (Prognose 51,2; vorher 51,6) Europa 08:00 Norwegen: Arbeitslosenquote (März) - 4,9%

08:45 Frankreich: Geschäftsklimaindex (April) - Prognose 98 (vorher 99)

09:15 Frankreich: PMI Industrie (April) - Prognose 49,5 (vorher 50)

09:15 Frankreich: PMI Dienstleistungen (April) - Prognose 48,5 (vorher 48,8)

09:30 Polen: Konsumentenstimmung (April)

09:30 Polen: Einzelhandelsumsätze (März) im Monatsvergleich: -5,6% im Jahresvergleich: Prognose 6,2% (vorher 4,3%)

09:30 Deutschland: PMI Industrie (April) - Prognose 51,3 (vorher 52,2)

09:30 Deutschland: PMI Dienstleistungen (April) - Prognose 50,4 (vorher 50,9)

10:00 Eurozone: PMI Industrie (April) - Prognose 50,7 (vorher 51,6)

10:00 Eurozone: PMI Dienstleistungen (April) - Prognose 49,8 (vorher 50,2)

10:30 Vereinigtes Königreich: PMI Industrie (April) - Prognose 49,9 (vorher 51)

10:30 Vereinigtes Königreich: PMI Dienstleistungen (April) - Prognose 50 (vorher 50,5)

12:00 Vereinigtes Königreich: CBI Industrieaufträge (April) - Prognose -33 (vorher -27)

14:00 Polen: Geldmenge M3 (März) - im Jahresvergleich 10,7% (vorher 10,6%)

17:00 Deutschland: Rede von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel Nordamerika 14:30 Kanada: Produzentenpreise (März) im Monatsvergleich: 1,9% (vorher 0,4%) im Jahresvergleich: 5,4%

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe - 210 Tsd. (vorher 207 Tsd.)

15:45 USA: PMI Industrie (April) - Prognose 52,5 (vorher 52,3)

15:45 USA: PMI Dienstleistungen (April) - Prognose 50,1 (vorher 49,8)

16:30 USA: Erdgaslagerbestände - 96 Bcf (vorher 59 Bcf)

17:00 USA: Fed Kansas City Industrieindex (April) - 11 Fazit: Wirtschaftskalender als Taktgeber für die Börse heute Der Wirtschaftskalender heute liefert eine hohe Dichte an relevanten Daten, insbesondere durch die globalen PMI-Veröffentlichungen. Diese Zahlen dürften entscheidend dafür sein, wie sich die Börse heute entwickelt, da sie direkte Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Dynamik und mögliche geldpolitische Entscheidungen erlauben. Besonders die Daten aus der Eurozone und den USA könnten die Marktstimmung im weiteren Tagesverlauf maßgeblich beeinflussen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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